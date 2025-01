Người dân Gaza oằn mình giữa mùa đông khắc nghiệt ngay đầu năm mới

Người dân Gaza đón năm mới 2025 với mong ước xung đột sớm kết thúc, trong bối cảnh dải đất này đang trong mùa đông khắc nghiệt và đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Không như hàng tỉ người trên thế giới vui mừng chào đón năm mới, người dân Gaza đón năm 2025 bằng những tin tức không lấy gì làm vui. Ngày 1-1, cơ quan của Hamas tại Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel tại miền bắc Gaza đã khiến 15 người thiệt mạng. Suốt 15 tháng qua, cuộc xung đột tại Dải Gaza đã đẩy người dân dải đất này rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo cùng cực. Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo các cuộc tấn công gần đây của Israel “đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn, gây ra hậu quả thảm khốc đối với khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế của người dân Gaza”. Tờ The National dẫn lời một số người dân Gaza cho biết hy vọng đối với họ là một thứ xa xỉ, trong khi sự sống còn đối với họ là thực tế hàng ngày. Năm mới nhưng ước nguyện của người dân Gaza vẫn như năm cũ, đó là xung đột sớm kết thúc và họ sớm được quay về nhà. Một cậu bé đi giữa các vũng nước ở Deir Al-Balah, miền trung Gaza hôm 31-12-2024. Ảnh: CNN Mùa đông khắc nghiệt Đứng chân trần trên bùn với một thùng rỗng trên tay tại một trạm cấp nước đông đúc ở miền trung Gaza, cô Alaa Al-Shawish đang lo sợ thời tiết mùa đông lạnh giá và việc khan hiếm nước sẽ khiến gia đình cô thêm phần khó khăn. Gia đình cô đang sống trong một chiếc lều tạm ở Deir Al-Balah (miền trung Gaza), sau khi phải di dời khỏi TP Gaza (bắc Gaza) trong bối cảnh Israel ném bom dữ dội. Nhưng căn lều của họ cũng ẩn chứa những nguy hiểm chết người. "Chúng tôi đang chết vì giá lạnh. Đây không phải là sự sống, đây không phải là cuộc sống. Tôi cầu nguyện mỗi ngày rằng chúng tôi sẽ chết để được giải thoát khỏi cuộc sống này. Không có thức ăn, không có nước, không có sự sống" – cô Al-Shawish nói và cố kìm nước mắt. Nhiều người dân Gaza đã tử vong trong những ngày gần đây do thời tiết giá lạnh khắc nghiệt. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo rằng "nhiều khả năng sẽ có thêm trẻ sơ sinh tử vong" trong những ngày tới. Theo Bộ Y tế Palestine, tất cả trẻ sơ sinh tử vong do hạ thân nhiệt đều dưới 1 tháng tuổi. Các quan chức y tế cho biết một trẻ 2 tuổi cũng đã tử vong vì giá lạnh trong những ngày gần đây. “Tôi chứng kiến ​​con mình chết trước mắt mình. Con tôi chết vì lạnh, con tôi đã chết cóng” – anh Yahya Al-Batran, cha của cậu bé Jumaa 20 ngày tuổi qua đời hôm 29-12-2024, cho biết. Mùa đông cũng mang theo lượng mưa lớn và làm ngập các lều của nhiều người dân Gaza. Đoạn phim của đài CNN gần đây được quay tại Deir Al-Balah cho thấy những vũng nước xuất hiện trên đường giữa các lều trại. Nệm, thảm và quần áo ướt sũng bên trong những chiếc lều làm bằng vải và nylon. Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở TP Gaza, bắc Gaza hôm 2-1. Ảnh: GETTY IMAGES Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết hơn 1.500 lều trại đã bị ngập trong hơn 30 cm nước mưa, làm ướt giường chiếu và đồ đạc. Hàng trăm lều trại khác cũng bị hư hại do mưa và không thể sử dụng cho đến khi nước rút. Năm mới, mong ước cũ ở Gaza Cô Leena Abu Saif (24 tuổi) hiện trú ẩn trong một chiếc lều ở Mawasi gần TP Khan Younis (nam Gaza). Trước xung đột, cô sống trong một biệt thự cùng gia đình, cuộc sống của cô tràn ngập những kế hoạch cho tương lai, bao gồm đám cưới của cô dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4-2024. "Tất cả những gì tôi hy vọng là xung đột kết thúc và có một thời gian hòa bình – vừa đủ để giành lại nhân tính của chúng ta", cô nói với The National với giọng xúc động. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 1,9 triệu người – khoảng 90% dân số Gaza – đã phải di dời do xung đột. Nhiều người thậm chí buộc phải di dời nhiều lần. Cái lạnh mùa đông khắc nghiệt và mưa lớn trên khắp vùng đất này trong những ngày gần đây đã làm tăng thêm sự khốn khổ của người dân Gaza. “Mỗi đêm, chúng tôi đều nghĩ về nơi ẩn náu. Chúng tôi chọn một góc mà chúng tôi hy vọng sẽ an toàn khỏi các đợt tấn công, chỉ để giữ cho mình sống sót” – cô Amira Nassar (26 tuổi) cho biết. Cô đã mất đi người thân do xung đột. Ngôi nhà của gia đình cô Nassar cũng bị đốt cháy một phần, buộc họ phải rời khỏi nhà. "Tôi mong muốn quay về căn phòng của mình, chiếc giường của mình và mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc để chúng tôi có thể xây dựng lại. Năm qua đã dạy cho tôi sự kiên nhẫn đến cùng cực. Bắt đầu lại hết lần này đến lần khác mà không bỏ cuộc đã trở thành điều cần thiết. Sức mạnh là lựa chọn duy nhất. Chúng tôi không thể cho phép sự yếu đuối" – cô nói. Những người rời khỏi Gaza tìm nơi trú ẩn cũng có những nỗi lo của riêng mình. Người dân chờ nhận thức ăn cứu trợ tại TP Gaza, bắc Gaza vào cuối tháng 12-2024. Ảnh: AFP Anh Ahmad Abu Maleq (38 tuổi) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) một tháng trước khi xung đột nổ ra. Đến khi xung đột ập đến, anh không thể quay về, khiến anh phải xa 2 người con trai. "Tôi mong sẽ được ở bên gia đình mình ở Gaza. Ngay cả khi có xung đột, việc ở bên họ cũng khiến tôi thấy thoải mái" - anh nói với The National. Cô Assma Azzam (33 tuổi) đang trú ẩn ở phía tây TP Gaza sau khi phải di dời nhiều lần. Ngôi nhà của cô ở Al Zaytoon (bắc Gaza) là một trong vô số ngôi nhà bị phá hủy thành đống đổ nát do xung đột. “Tôi mơ về ngày những người dân Gaza bị di dời về phía nam Gaza có thể trở về quê hương của họ. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ lại sống trong hòa bình và bắt đầu công cuộc tái thiết Gaza thân yêu của chúng tôi. Tôi đã có thể hình dung ra nó – một vùng đất xanh tươi và trù phú” – cô Azzam nói.