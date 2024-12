Người dân đổ xô đến ngân hàng xác thực sinh trắc học

Nhiều người đang gấp rút đăng ký sinh trắc học tài khoản ngân hàng để không sẽ bị tạm dừng giao dịch từ đầu năm 2025 Khách hàng đăng ký sinh trắc học tại Vietcombank sau 17 giờ ngày17-12

Theo phóng viên Báo Người Lao Động, gần đây, thông tin khách hàng không thể giao dịch ngân hàng sau ngày 1-1-2025 nếu chưa xác thực sinh trắc học đã khiến nhiều người dân đổ xô đến các ngân hàng đăng ký. Tại các phòng giao dịch, không khí trở nên sôi động. Tại một chi nhánh Vietcombank ở TP HCM, bảng thông báo tại cửa nêu rõ khách hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch từ năm 2025 nếu chưa hoàn tất đăng ký sinh trắc học. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, ngân hàng kéo dài giờ làm việc từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút và cả thứ bảy, chủ nhật. Nhân viên ngân hàng khuyến nghị khách hàng nên đến vào các khung giờ này để tránh chờ đợi lâu, do giờ hành chính phục vụ nhiều nhu cầu khác. Chị Lê Thanh Tâm (một khách hàng của Vietcombank) chia sẻ do trước đây chị mở tài khoản bằng chứng minh nhân dân cũ, nên nay phải cập nhật thông tin mới với căn cước công dân gắn chip, khiến quá trình đăng ký kéo dài hơn. Một khách hàng khác tên Trần Việt Thành cho biết nhân viên Vietcombank đã tiếp nhận các thông tin cá nhân như số điện thoại, email, và dữ liệu từ ứng dụng VNeID trước khi sử dụng thiết bị đọc chip căn cước và chụp hình đối chiếu. “Chỉ sau 5 phút, tôi đã hoàn tất xác thực sinh trắc học” - anh nói. Nhân viên ngân hàng xử lý thông tin liên quan đến sinh trắc học Tại Agribank, ngoài giờ hành chính, 2.300 điểm giao dịch trên toàn quốc của ngân hàng này vẫn mở cửa từ 17 giờ đến 18 giờ 30 mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật, để hỗ trợ khách hàng đăng ký sinh trắc học. Ở một số điểm giao dịch của Eximbank và VietBank, nhờ có sẵn máy quét khuôn mặt và kết nối dữ liệu, khách hàng chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip và chỉ trong vài phút, quá trình đăng ký được hoàn tất. Ngược lại, một số ngân hàng khác áp dụng phương pháp thủ công, gây khó khăn và tốn nhiều thời gian. Anh Nguyễn Phước, khách hàng của Sacombank, cho biết anh mất hơn 30 phút mới hoàn tất đăng ký sinh trắc học. Theo anh Phước, nguyên nhân do điện thoại của anh không hỗ trợ NFC để xác thực căn cước công dân. Nhân viên ngân hàng phải dùng thiết bị hỗ trợ để xử lý, nhưng khách hàng phải tự nhập mật khẩu trên thiết bị lạ, dẫn đến sai sót nhiều lần, buộc phải thiết lập lại mật khẩu mới. Ngoài ra, sau khi đăng ký xong, anh vẫn phải truy cập app Sacombank PAY để hoàn tất việc nhận diện khuôn mặt và liên kết tài khoản, khiến quá trình kéo dài hơn dự kiến. Nhiều ngân hàng cho biết cuối năm là thời điểm giao dịch tăng cao, khách hàng cần cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hợp lệ để tránh gián đoạn dịch vụ. Các thông tin này để bảo đảm tài khoản được sử dụng bởi chính chủ, góp phần giảm thiểu gian lận tài chính và bảo vệ khách hàng trước các hành vi lừa đảo. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1-1-2025, khách hàng chỉ có thể thực hiện các giao dịch như rút/nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, hoặc giao dịch tại ATM sau khi hoàn tất đăng ký sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân.