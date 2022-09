Người dân chung tay cùng dọn dẹp phố cổ Hội An, khắc phục hậu quả do bão

Trong sáng nay, các đơn vị như Cứu hộ cứu nạn, Công an phường, Công ty cây xanh... đã huy động lực lượng có mặt tại các điểm thiệt hại do bão trên địa bàn TP Hội An để dọn dẹp, khắc phục hậu quả (Ảnh: Nam Anh).