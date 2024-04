"Người đàn bà trong tôi": Cuộc đời sau ánh hào quang của Britney Spears

Trong cuốn hồi ký, Britney đã cởi mở, bộc lộ những phần yếu đuối nhất trong nội tâm của mình. Cô trải lòng về mọi thứ đã xảy ra trong đời mình, cả tốt lẫn xấu, từ nguồn cảm hứng thực hiện bản hit ... Baby One More Time, sự khắc nghiệt của giới giải trí đối với phụ nữ...

Trên những trang viết, Britney thẳng thắn phơi bày mặt trái của quyền giám hộ đã kìm kẹp cô trong suốt nhiều năm. Cô chia sẻ: "Tôi đã dần mất đi niềm vui biểu diễn mà tôi từng tận hưởng thời còn trẻ. Tôi không còn tình yêu ca hát thuần khiết, nguyên sơ như thời niên thiếu nữa.

Trong giai đoạn đó, người ta ra lệnh cho tôi phải hát cái gì và hát vào lúc nào. Dường như không một ai quan tâm tôi muốn gì. Thông điệp mà tôi nhận được hết lần này tới lần khác là ý muốn của họ mới quan trọng, còn nguyện vọng của tôi là thứ đáng bỏ qua. Tôi chỉ hiện diện trên đời để biểu diễn cho họ, để mang tiền về cho họ".

Điểm khiến Người đàn bà trong tôi nổi bật giữa nhiều quyển hồi ký khác nằm ở chỗ nó không chỉ tóm gọn hành trình của một ngôi sao nhạc pop mà còn là câu chuyện cảm động và đáng suy ngẫm về hành trình tìm lại tự do, danh tính và quyền tự chủ cho "người phụ nữ trong tôi".

Thông qua câu chuyện của bản thân, cô cũng khắc họa hình ảnh của nhiều phụ nữ khác đã ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, từ người mẹ, người bà, người dì, cho đến những người phụ nữ nổi tiếng như Mariah Carey, Madonna, Paris Hilton... Đằng sau mỗi người phụ nữ là một cuộc đời với những nỗi niềm riêng.

Vậy nên, cho dù bạn là người đã yêu mến Britney bấy lâu, đã lớn lên trong "thời kỳ" của …Baby One More Time, hay chỉ đơn thuần là một độc giả muốn tìm hiểu cái tên Britney Spears đằng sau những mặt báo, thì Người đàn bà trong tôi vẫn mang đến cho bạn những dấu ấn khó phai về cuộc đời của biểu tượng âm nhạc một thời.

Qua câu chuyện của Britney, bạn sẽ hiểu thêm về giá trị của sự tự do và sức mạnh của việc làm chủ cuộc đời mình. Bên cạnh đó, Britney cũng hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho những ai đang cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được sự đồng cảm.

Chỉ một tuần sau khi phát hành tại Mỹ, Người đàn bà trong tôi đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy số 1 do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản được bán ra, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói. Tính đến tháng 1/2024, cuốn sách đã bán được hơn hai triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu.

Britney Spears, sinh năm 1981, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và diễn viên người Mỹ. Cô là biểu tượng nhạc pop từng đạt chứng nhận bạch kim và thắng Giải Grammy, là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn cầu. Năm 2021, cô được tạp chí Time vinh danh trong Danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Album Blackout của Spears đã được thêm vào Thư viện lưu trữ của Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 2012. Hiện cô sống tại Los Angeles, California.

