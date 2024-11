Người cha ôm ảnh con trai nhận giải thưởng viết về người thầy nhân ngày 20/11

Ông Thái Văn Mùi mang ảnh con trai Thái Đặng Nhật Tân lên nhận giải thưởng viết về người thầy. Anh Thái Đặng Nhật Tân (ở Đồng Nai) là người được trao giải ba trong cuộc thi viết "Người thầy kính yêu” do báo Người lao động tổ chức, với bài viết “Miệt mài gieo yêu thương”. Một tháng trước, khi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, anh Tân qua đời do đột quỵ. Ông Thái Văn Mùi mang ảnh con trai Thái Đặng Nhật Tân lên nhận giải thưởng viết về người thầy. (Ảnh: Báo Người lao động) Cầm di ảnh Tân lên nhận giải, ông Thái Văn Mùi xúc động chia sẻ về người con trai không may qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. “Con rất đam mê ngành báo chí. Do đi làm xa nên tôi không tâm sự nhiều với con, đây là điều tôi rất tiếc nuối. Chỉ khi con mất, tôi mới dành thời gian ngồi xem lại điện thoại của con. Khi đó, tôi mới thấy những dòng tin nhắn con trai tâm sự với cô giáo của mình trong những ngày cuối đời", ông Mùi nói. Ông Mùi cũng bày tỏ hy vọng các bạn trẻ nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành người tốt cho xã hội. Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập báo Người Lao Động - cho biết bài viết “Miệt mài gieo yêu thương” của Tân đã tạo được sự lan tỏa rất lớn về tình nghĩa thầy trò, truyền thống tôn sư trọng đạo, những tấm gương nhà giáo ngày đêm bám trường bám lớp, tận tụy với nghề. "Dù công tác tại vùng cao, vùng xa, nông thôn hay thành phố, dù đang làm việc tại những cơ sở giáo dục hay mái ấm, nhà mở, lớp học tình thương… thì đội ngũ người thầy được khắc họa trong các tác phẩm dự thi đều để lại ấn tượng sâu sắc, nhiều bài viết rất chân thực và xúc động", ông Tuân chia sẻ thêm. Trên cơ sở kết quả chẩm sơ tuyển từ 45 đã đăng bài chọn ra 20 bài chung khảo, sau khi chấm duyệt, Ban Tổ chức cuộc thi đã thống nhất trao giải cho các tác giả, tác phẩm sau đây: Giải Nhất: Người giáo viên quả cảm, tác giả: Ngô Thị Thu Vân (TP.HCM) Giải Nhì: Kình ngư khuyết tật miệt mài gieo chữ miễn phí, tác giả: Hoàng An (Long An). Giải Ba: Người gieo ước mơ thay đổi cuộc đời, tác giả: Nguyễn Thị Lành (TP.HCM); Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và những dự án vì cộng đồng, tác giả: Tuyết Mai (Hà Nội) Giải Khuyến khích: Chọn vùng xa để giúp học trò nghèo, tác giả: Cao Thị Huế (TP.HCM); Miệt mài gieo yêu thương, tác giả: Thái Đặng Nhật Tân (Đồng Nai); Nghẹn ngào nhớ ân tình thấy cô, tác giả: Lê Hoàng Ngọc Thạch (TP.HCM).