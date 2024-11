Người bị công ty xổ số từ chối trả thưởng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nói gì?

Người phụ nữ trúng vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng ở tỉnh Quảng Nam cho rằng, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế cần xem xét sự việc có tình, có lý. Trao đổi với phóng viên, bà N.T.N. (SN 1971, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế) trả thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Theo bà N., ngày 13/10, bà có mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F). Bà N.T.N. với tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị từ chối trao giải (Ảnh: Công Bính). Sau khi mua, gặp trời mưa nên bị ướt, bà mang đi hơ nên tờ vé số bị co lại. Trong kỳ quay mở thưởng, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. "Ra Công ty xổ số XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế họ yêu cầu phải có công an giám định, có bên thứ 3 làm chứng thì họ sẽ trả thưởng nếu giám định được. Khi có kết quả giám định, tôi ra lại Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế thì họ nói không trả thưởng tờ đặc biệt, chỉ trả tờ trúng giải phụ đặc biệt", bà N. nói. Theo bà N., Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế nói sẽ trả lời bà bằng văn bản trích nguyên kết quả giám định của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chờ đến tối cùng ngày, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế không trả lời bằng văn bản và hẹn sẽ gửi văn bản về nhà để lý giải vì sao không phát thưởng được, bà N. đi về. Theo bà N., tờ vé số dù bị rách nhưng vẫn không quá 10% tổng diện tích và dãy chữ số vẫn còn nguyên (Ảnh: Công Bính). Bà N. cũng bày tỏ bức xúc khi cho rằng, chính bà đóng 12 triệu đồng để công an giám định tờ vé số nhưng Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế lại không cho bà xem kết quả giám định. "Họ họp lại và nói không đủ điều kiện để trả giải thưởng nhưng lại không cho xem kết quả giám định nên tôi rất bức xúc", bà N. nói. Chờ đợi "dài cổ", bà N. cũng nhận được văn bản của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế lý giải việc không trả thưởng, không có trích văn bản kết quả giám định của công an. Đây là điều mà bà N. cho rằng Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế có khuất tất, không minh bạch. Ngoài ra, bà N. cho rằng trên tờ vé số có dãy số phụ với cỡ chữ nhỏ hơn, còn nguyên vẹn nhưng vì sao công ty không căn cứ vào đó để trả thưởng? Bà N. cũng cho rằng giá trị tờ vé số trúng đến 2 tỷ đồng nhưng chất liệu giấy in tờ vé số quá kém, dễ hư hỏng. "Tôi mong muốn Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết có tình và có lý. Mục đích tôi kiện ra tòa cũng vì lý do này", bà N. bày tỏ. Ngày 27/11, đại diện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tờ vé số bị rách rời một góc, trùng với vị trí chặt góc mỗi lần Hội đồng tiêu hủy vé xổ số kiến thiết thực hiện tiêu hủy do có vé tồn kho, bị lỗi. Công ty đã nhận được văn bản phúc đáp kết quả giám định của cơ quan công an. Kết quả giám định cho thấy tờ vé số của bà N. là vé thật, số không bị tẩy xóa. Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập hội đồng để xem xét, từ chối trả thưởng và cho rằng kết quả giám định chỉ là yếu tố tham khảo. Như đã đưa tin, bà N. mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng trong ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Do tờ vé trúng giải đặc biệt bị rách một phần phía dưới dãy số chính nên Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả giải thưởng. Bà N. đã kiện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế ra Tòa án nhân dân thành phố Huế.