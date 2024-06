Người bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng: 'Tôi có niềm tin trở về an toàn'

Theo lời chị P.T.H.P. (vợ anh C.): "Nhóm người này liên tục nhắn tin đòi tiền và không cho báo công an. Nếu báo công an chúng sẽ mang axit tới nhà làm hại cả gia đình, giết anh C.. Chúng tôi phải cầu xin liên tục đừng làm hại anh ấy".

Trình bày với điều tra viên, anh C. cho biết, kẻ hành hung anh luôn ở sát bên, không cho anh ngẩng đầu lên. Cơ thể anh bị trói, tinh thần rất hoảng sợ vì liên tục bị dọa nạt.

Chỉ hơn 16 tiếng từ khi nhận được tin báo, cảnh sát đã thành công giải cứu an toàn anh M.V.C..

Nguyễn Thành Nguyên tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Công an xác định 4 người liên quan vụ bắt cóc gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thành Nguyên (37 tuổi) là anh em ruột; Nguyễn Quốc Thanh và Lý Minh Chánh.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận, do kinh doanh xăng dầu thua lỗ, cùng với các khoản nợ vay ngân hàng không thể xoay sở. Nguyên có tâm sự với anh trai, rồi cả hai lên kế hoạch bắt cóc anh C. để tống tiền.

Cặp đôi còn thuê Thanh và Chánh giúp sức và trả thù lao 300 triệu đồng.