'Ngược dòng cuộc đời': Cơ cực nghề shipper và câu chuyện thời cuộc ý nghĩa

Ngược dòng cuộc đời là một sản phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Từ Tranh. Anh nổi tiếng với nhiều vai trò như viết kịch bản, đạo diễn và đóng phim.

Từ Tranh được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", đứng sau những tác phẩm thắng lớn về doanh thu như: Lost in Thailand (2012), Lost in Hong Kong (2015), Dying to Survive (2018)…

"Ngược dòng cuộc đời" gây sốt khi được phát sóng trên Netflix vào đầu năm nay (Ảnh: iMDB).

"Chất" riêng của Từ Tranh được đưa vào Ngược dòng cuộc đời và tạo thành một hiện tượng điện ảnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Phim ra mắt khán giả Trung Quốc vào tháng 8/2024 và đạt doanh thu 49 triệu USD tại thị trường nội địa.

Tác phẩm vẫn thu hút sự chú ý của khán giả khi được phát hành trên Netflix, lọt top những bộ phim ăn khách nhất tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sự thành công của Ngược dòng cuộc đời chính là nhờ kịch bản gần gũi, hấp dẫn, phản ánh cuộc sống hiện tại một cách sinh động cùng những thông điệp ý nghĩa về tình cảm, nghị lực sống của con người.

Ngược dòng cuộc đời xoay quanh câu chuyện của Cao Chí Lũy - một kỹ sư IT đầy kinh nghiệm trong một tập đoàn lớn của Trung Quốc bỗng dưng bị mất việc ở tuổi 45. Biến cố dồn dập đến khi cha anh bị đột quỵ.