Ngọt ngào và cay đắng khi xem 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines) đi ngược lại với xu hướng hiện tại. Hầu hết bộ phim truyền hình Hàn Quốc vẫn xoay quanh những gia đình tài phiệt hoặc tầng lớp tinh hoa, trong khi các nền tảng OTT lại tràn ngập những tác phẩm mang màu sắc bạo lực và kịch tính.

Giữa bối cảnh đó, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt trở thành làn gió mới khi kể câu chuyện giản dị về những bậc cha mẹ và con cái, với sự hài hước nhẹ nhàng và những khoảnh khắc đời thường ấm áp. Đây là một trong số ít những phim thuần túy mang đậm tính nhân văn xuất hiện trên thị trường lúc này.

Một thế giới vừa đẹp đẽ, vừa xót xa

"Mẹ có hối hận khi cưới bố không?". Câu hỏi của con gái Ae Sun (do IU thủ vai), người luôn trăn trở về tuổi thơ nghèo khó của mình, đã mở đầu cho chuỗi cảm xúc lắng đọng.

"Nếu được lựa chọn lại, mẹ sẽ không lấy ông ấy đúng không?"

"Không. Mẹ vẫn sẽ lấy ông ấy" - Ae Sun trả lời.

Đằng sau một Ae Sun đầy chật vật là một Yang Gwan Sik (Park Bo Gum đóng) - người luôn ở bên cô như cái bóng, không dao động, không rời xa. Bộ phim tiếp nối di sản của đạo diễn Kim Won Seok sau My Mister, Signal và Misaeng, kể câu chuyện về đôi bạn thanh mai trúc mã tại Jeju, cùng nhau vượt qua khó khăn, định kiến xã hội và cả những ước mơ của chính mình.