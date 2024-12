'Ngóng' quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu

Nhiều hãng ô tô đã chủ động chuyển đổi "xanh", song cũng không ít hãng đến thời điểm này vẫn chưa có mẫu hybrid nào. Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 876/2022 phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải, nhiều hãng ô tô đã chủ động chuyển đổi "xanh", song cũng không ít hãng đến thời điểm này vẫn chưa có mẫu hybrid nào. Theo quyết định, mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu cho mô tô, xe máy bán ra thị trường đạt 2,3 lít/100 km; ô tô con dung tích động cơ dưới 1.400 cc đạt 4,7 lít/100 km; ô tô trung bình (1.400-2.000 cc) đạt 5,3 lít/100 km; ô tô lớn (>2.000 cc) đạt 6,4 lít/100 km. Quy định có hiệu lực từ năm 2027. Các dòng xe Ford có mức tiêu thụ nhiên liệu rất cao Ảnh: NGUYỄN HẢI Quy định mới được cho là có tác động lớn tới ngành công nghiệp ô tô, xe máy và các ngành liên quan trong chuỗi giá trị. Mức tiêu thụ nhiên liệu tại quyết định nêu trên đang thấp hơn nhiều so với các mẫu xe đang lưu hành. Do đó, các hãng xe kiến nghị sớm có lộ trình, quy định cụ thể và giải pháp chính sách liên quan để làm cơ sở thực hiện. Đặc biệt, cần nhà nước có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất các phương tiện sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Tiểu ban Chính sách Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho rằng cần có thời gian khoảng 3 năm để các hãng chuẩn bị cho việc thực thi chính sách mới. Do đó, cần sớm ban hành quy định chi tiết ngay từ năm 2025 để các nhà máy kịp đầu tư mới trang thiết bị phù hợp. "Với các dự án đang được đầu tư dở dang, doanh nghiệp không thể loại bỏ nên rất cần có hướng xử lý ra sao. Các hãng ô tô chưa thể chuyển đổi được do chưa có tiêu chuẩn cụ thể bởi về kỹ thuật, cần phải có tiêu chuẩn cụ thể, chi tiết mới thực hiện được" - ông Hiếu nêu.