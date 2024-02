Ngôi sao trẻ Hàn Quốc lên tiếng sau khi đánh nhau với Son Heung Min

Lee Kang In đánh nhau với Son Heung Min ngay trước trận đấu với Jordan (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Hàn Quốc đã dậy sóng sau khi scandal rạn nứt nội bộ bị phanh phui trên mặt báo vào hôm nay. Theo đó, trước thềm trận bán kết với Jordan, ba cầu thủ Lee Kang In, Seol Young Woo và Jeong Woo Yeong đã sớm kết thúc bữa tối để đi chơi bóng bàn.

Theo tờ Yonhap, Son Heung Min không hài lòng với động thái của các cầu thủ trẻ. Thêm nữa, tiếng ồn phát ra từ phòng chơi bóng bàn đã ảnh hưởng tới bầu không khí sinh hoạt chung của toàn đội.

Đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc đã nhắc nhở nhóm của Lee Kang In. Tuy nhiên, những cầu thủ này đã cãi nhau với Son Heung Min. Tiền đạo của Tottenham túm áo của Lee Kang In. Ngay lập tức, cầu thủ của PSG đã tung ra cú đấm vào mặt đồng đội. Việc lấy tay ra đỡ cú đấm của Lee Kang In khiến cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.