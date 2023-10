Ngôi sao phim 'Friends' Matthew Perry qua đời trong bồn tắm

Theo TMZ, cảnh sát không tìm thấy ma túy tại hiện trường. Hiện cơ quan chức năng chưa tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến cái chết của ngôi sao này.

Matthew Perry nổi tiếng với vai diễn Chandler Bing đầy khôn ngoan trong series phim "Friends" cực kỳ nổi tiếng của NBC được trình chiếu trong 10 mùa từ năm 1994-2004.

Ngoài "Friends," Perry còn xuất hiện trong các bộ phim như "Fools Rush In" ("Kẻ ngốc vào cuộc") và "The Whole Nine Yards" ("Phi vụ đôla").