Ngồi dưới gầm cầu bắt cá, người đàn ông ở Vĩnh Phúc bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Các chiến sĩ tuần tra thuộc Công an huyện Tam Đảo sau khi phát hiện sự việc lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ. Đến hơn 8h cùng ngày, Công an huyện Tam Đảo cùng người dân giải cứu anh L. thành công, đảm bảo an toàn tính mạng người gặp nạn.

Công an huyện Tam Đảo giúp người dân di chuyển gia súc, tài sản khỏi vùng bị ngập