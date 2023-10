Ngọc Trinh và người hướng dẫn khai báo diễn biến lái mô tô thả 2 tay

Đồng thời, xe mô tô BMW BKS: 59A3-115... được xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Vũ Thành T. (ngụ quận 12) nên đội CSGT - Công an TP Thủ Đức cũng mời ông này tới làm việc.

CSGT - Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản tạm giữ xe mô tô này và phạt hành chính ông Đ., với số tiền 11,5 triệu đồng.

Đáng nói, cách đây không lâu ông Đ. từng bị CSGT – Công an quận 8 tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm lỗi nồng độ cồn.

2 người khẳng định, những hình ảnh như các clip trên mạng xã hội phản ánh là không phục vụ cho hoạt động quảng cáo cho các hãng xe mô tô phân khối lớn. Mà trong quá trình Ngọc Trinh cùng “thầy” tập luyện, đã có quản lý và người giúp việc của Ngọc Trinh đi cùng để hỗ trợ, quay hình.

CSGT - Công an TP Thủ Đức lập biên bản xử phạt Ngọc Trinh và 2 người khác nhưng ngoài ra Phòng PC08 - Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm khác. Ảnh: CSGT

Tuy nhiên, những thông tin trên là riêng Đội CSGT – Công an TP Thủ Đức xử lý đối với Ngọc Trinh và những người liên quan vì những hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm khác của Ngọc Trinh và người có liên quan vì điều khiển xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ xảy ra tại cầu Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1, là địa bàn do đơn vị này quản lý.

Theo xác minh, xe mà Ngọc Trinh điều khiển tại cầu Ba Son là xe mô tô hiệu Ducati BKS: 51AA – 001… , dung tích xi lanh 175cm3, do Ngọc Trinh đứng tên chủ sở hữu.

Phòng PC08 đã lập biên bản tạm giữ xe này. Đồng thời, Phòng PC08 lập biên bản đối với Ngọc Trinh về các vi phạm gồm “Điều khiển phương tiện che lấp biển số”, “không có giấy đăng ký xe”, “không có giấy phép lái xe”.