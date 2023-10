Ngọc Trinh bị bắt, khán giả tò mò phản ứng của 'ông bầu' Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh vào ngày 19/10 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự).



Hình ảnh Ngọc Trinh khi nghe đọc lệnh bắt.

Trước sự việc này, nhiều khán giả tò mò phản ứng của Vũ Khắc Tiệp - người đứng sau thành công của người đẹp nhiều năm qua. Theo dõi trên trang cá nhân, "ông trùm chân dài" chưa có bất cứ động thái nào về sự việc này.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh từ trước đến nay có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn. Được biết, Vũ Khắc Tiệp chính là người đã đưa Ngọc Trinh ra khỏi quán bi-a và từng bước định hướng đưa cô gái quê Trà Vinh này trở thành "Nữ hoàng nội y" của làng giải trí Việt. Có lẽ, nếu không có cuộc "gặp gỡ định mệnh" ấy thì giờ đây nhiều người sẽ không biết đến cái tên Ngọc Trinh.