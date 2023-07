Ngọc nữ Nhật Bản tuyên bố ly hôn sau scandal ngoại tình

Trước đó, Ryoko Hirosue kết hôn với nhà thiết kế thời trang Takahiro Okazawa vào năm 2003 và ly hôn 5 năm sau đó. Cô tái hôn với Jun Izutsu vào năm 2010.

Ryoko Hirosue là một nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Departures, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret... Nữ diễn viên cũng có lượng fan hùng hậu tại Nhật.

Theo Vietnamnet