Ngoài siêu xe, đây là những mẫu xe mô tô "Điệp viên 007" đã từng cầm lái

Điệp viên 007 là series phim điện ảnh đình đám và quá nỗi quen thuộc với đại bộ phận công chúng yêu thích bộ môn "nghệ thuật thứ 7" và xuyên suốt 25 phần phim, Aston Martin chính là chiếc ô tô luôn song hành cùng điệp viên tài hoa James Bond trong những pha rượt đuổi hoặc trốn thoát đầy kịch tính.

Tuy nhiên, để gia tăng thêm tính mạo hiểm và khả năng xử lý trong không gian hẹp, không ít lần James Bond đã quyết định từ bỏ chiếc siêu xe đầy tiện nghi để chuyển sang cầm lái những chiếc xe mô tô 2 bánh. Dù chúng không xuất hiện quá nhiều và nổi bật nhưng ít nhiều cũng đã góp phần vào thành công cho bộ phim.

Dưới đây là những mẫu xe mô tô đã từng được James Bond sử dụng qua các phần của series phim "Điệp viên 007".

Triumph Scrambler 1200 XE (No Time To Die - 2021)

Trong tập phim: "No Time To Die" (tựa Việt: Không phải lúc chết) công chiếu vào năm 2021, người xem đã được thấy phân cảnh rượt đuổi ngoạn mục của James Bond do Daniel Craig thủ vai trên chiếc mô tô Triumph Scrambler 1200 XE.

Triumph Scrambler 1200 XE. Ảnh: Bond Lifestyle

Trong phim, chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được James Bond cầm lái đã có pha nhảy qua tường cực kỳ ấn tượng ở thành phố Matera, Ý. Trên thực tế, cú nhảy vượt tường đầy mạo hiểm đó của James Bond được thực hiện bởi diễn viên đóng thế Paul Edmondson, tay đua người Anh từng vô địch thế giới Enduro 4 lần.