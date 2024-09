Ngoại binh Leo Artur tỏa sáng, giúp đội Công an Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương ở vòng 3 LPBank V.League 2024-2025 tối 30.9. Tối 30.9, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Bình Dương ở vòng 3 V.League 2024-2025. Ở những phút đầu, câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội tạo ra thế trận tốt hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking duy trì sức ép về phía khung thành Bình Dương. Hàng phòng thủ của Bình Dương thi đấu tập trung. Trung vệ Quế Ngọc Hải liên tục phải giải nguy ngay trước vòng cấm với những đợt tấn công của đội chủ nhà. Mọi nỗ lực của cầu thủ 2 bên đều không thể hiện thực hóa bằng bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Bình Dương vẫn thi đấu kín kẽ, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Minh Toàn. Điều này khiến Quang Hải và đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn mở tỉ số. Mọi nỗ lực của đội bóng áo đỏ được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 75. Quang Hải làm tường để Leo Artur tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ Quế Ngọc Hải làm đổi hướng khiến thủ môn Minh Toàn bất lực nhìn mành lưới rung lên. Công an Hà Nội vượt lên dẫn 1-0. Phút 78, Tiến Linh bị ngã trong vòng cấm của Công an Hà Nội sau pha va chạm với Hugo Gomes. VAR lập tức vào cuộc nhưng không có phạt đền cho đội khách Bình Dương. Khép lại 90 phút thi đấu chính thức, Công an Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương. Với kết quả này, đội bóng ngành Công an xếp thứ 6, Bình Dương đứng hạng 5 sau vòng 3.