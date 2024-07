Ngô Thanh Vân nói gì mà Jun Phạm khóc nức nở?

Jun Phạm bật khóc vì đoạn clip quá bất ngờ.

Như lời nhắn gửi của Ngô Thanh Vân, nhóm Jun Phạm thành công khi mang đến một tiết mục đa sắc và vui nhộn. Jun Phạm làm cho sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thực sự bùng nổ qua hit Tân Thời.

Đây vốn là ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến từ trước nên Jun Phạm không khó để khuấy động sân khấu. Ngoại hình điển trai, màn trình diễn thú vị kết hợp vũ đạo nóng bỏng và giọng hát live khỏe khoắn giúp Jun Phạm ghi điểm tuyệt đối với khán giả.

Duy Khánh mở màn bằng Think of You qua bản phối mới mẻ thì Tăng Phúc khoác màu áo mới, khi vừa vũ đạo vừa ca hát với Đừng Chờ Anh Nữa. Bùi Công Nam khiến khán giả khá bất ngờ khi tự tin phô diễn vũ đạo trên nền nhạc mới của ca khúc Chúa Tể. HuyR gợi nhắc khán giả 9x về những kỷ niệm yêu đương qua loạt hit Mashup Yêu Anh Em Nhé & Cô Gái M52 & Anh Thanh Niên.