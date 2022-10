Ngô Thanh Vân - Huy Trần cực tình ở Paris Fashion Week

Trong khi Ngô Thanh Vân hóa quý cô nước Pháp với áo tweed phối cùng chân váy midi thì Huy Trần cũng cực kì bảnh với suit đen mặc theo style phóng khoáng. Từ khi về chung nhà, cả hai được nhận xét ngày càng có nhiều nét phu thê giống nhau từ góc nghiêng hay chính diện.

Ngoài lúc đi dự show, cặp vợ chồng trẻ cũng tranh thủ "enjoy cái moment" lãng mạn và tráng lệ ở Paris. Cả hai không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ ở chốn đông người.