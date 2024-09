Thị trường hiện nay có rất nhiều giống ngô nhưng phổ biến nhất vẫn là ngô nếp và ngô ngọt, vậy trong hai loại này, loại nào tốt hơn? Ngô có giá thành rẻ, dễ chế biến, lại chứa nhiều dưỡng chất quý giá như vitamin C, vitamin B1, vitamin B9, magie, kali... Trên thị trường hiện nay có rất nhiều giống ngô khác nhau nhưng về cơ bản, ngô nếp và ngô ngọt thường được sử dụng rộng rãi nhất. Vậy ngô ngọt và ngô nếp loại nào tốt hơn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích, đối tượng sử dụng. Mỗi người cần tự đưa ra câu trả lời dựa vào việc xem xét đặc điểm từng loại ngô và đối chiếu với nhu cầu, tình hình sức khỏe của bản thân.

Ngô nếp cung cấp nhiều calo hơn ngô ngọt. (Ảnh: Smzdm) Giá trị dinh dưỡng của ngô ngọt 100gr ngô ngọt cung cấp 86kcal, thấp hơn nhiều so với ngô nếp. Vì thế, ngô ngọt có lợi cho những người muốn giảm cân hay đang cần kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Ngô ngọt rất giàu canxi, có tác dụng hạ huyết áp, thúc đẩy quá trình phân chia tế bào, hạ cholesterol huyết thanh và ngăn chặn sự lắng đọng của chất này trên thành mạch máu. Thói quen sử dụng ngô ngọt một cách hợp lý có tác dụng phòng ngừa và điều trị nhất định đối với bệnh tim mạch vành, xơ vữa động mạch, tăng lipid máu và tăng huyết áp. Ngô ngọt rất giàu vitamin B1, có thể kích thích tế bào não, tăng cường sức mạnh não bộ và trí nhớ, điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, ngăn ngừa các vấn đề về trí nhớ do tuổi tác, giảm nguy cơ bệnh Alzheimer. Ngô ngọt cũng rất giàu lutein và zeaxanthin có tác dụng làm sáng mắt. Với tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, nó còn có thể hấp thụ ánh sáng có hại đi vào nhãn cầu nên giúp mắt trở nên sáng hơn. Giá trị dinh dưỡng của ngô nếp -100gr ngô nếp cubng cấp 160-240kcal, cao gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 ngô ngọt. Vì thế, nó không có lợi cho việc giảm cân mà có tác dụng cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Ngô nếp rất giàu vitamin A, vitamin E và axit glutamic. Những thành phần này có tác dụng làm đẹp da và cải thiện tình trạng da khô, mụn. Đây là loại thực phẩm giàu protein, ít béo, lại giàu canxi, có tác dụng giúp hạ cholesterol và điều hòa lipid máu. Hàm lượng chất xơ trong ngô nếp cao hơn so với các loại ngũ cốc khác. Thành phần này có thể thúc đẩy nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thải phân. Việc sử dụng thường xuyên ngô nếp sẽ giúp nhuận tràng, cải thiện triệu chứng táo bón.

Ngô ngọt và ngô nếp loại nào tốt hơn? Mỗi loại đều có công dụng riêng phù hợp nhu cầu sử dụng. (Ảnh: K.sina) Như vậy, ngô ngọt hay ngô nếp tốt hơn còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Với người muốn giảm cân thì ngô ngọt là lựa chọn thích hợp do lượng calo thấp; còn nếu đang cần cung cấp nhiều năng lượng, hoặc muốn cải thiện tình trạng táo bón thì hãy ăn ngô nếp. Do chứa nhiều tinh bột nên ngô nếp cũng dễ làm tăng chỉ số đường huyết. Vì thế giữa hai loại, người có lượng đường trong máu cao nên chọn ngô ngọt, nhưng vẫn cần chú ý lượng sử dụng. Ngô ngọt có đặc điểm là hàm lượng amylopectin cao nên có xu hướng khô và cứng, khó tiêu hóa. Với những người tiêu hóa kém, ngô nếp sẽ là lựa chọn tốt hơn. Theo VTC news