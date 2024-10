Ngô Diệc Phàm làm loạn trong tù

Sau khi trở thành tội phạm với án cưỡng dâm đặc biệt nghiêm trọng, Ngô Diệc Phàm nhận mức án 13 năm tù giam nhưng nam nghệ sĩ không chịu cải tạo nghiêm túc. Theo 163, cựu ca sĩ diễn viên Ngô Diệc Phàm đã đi tù được 3 năm. Vì vụ án của Ngô đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động không chỉ giới giải trí Trung Quốc mà cả thế giới, do đó vụ án của ngôi sao Tây du ký: Mối tình ngoại truyện được xét xử kín, thông tin về Ngô cũng ít khi được công khai. Tuy nhiên, cũng bởi Ngô Diệc Phàm là đỉnh lưu (sao hạng A, số một trong giới giải trí) đầu tiên đi tù, nên cuộc sống trong trại giam của cựu ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, một người đã mua lại chiếc siêu xe của Ngô Diệc Phàm và nhận được thông tin tiết lộ hiện tại công việc của Ngô Diệc Phàm trong tù là sản xuất dây cáp dữ liệu.

Ngô Diệc Phàm được cho là đang làm công việc sản xuất dây cáp dữ liệu. Tuy nhiên, sau khi bị phủ quyết đơn kháng cáo, Ngô Diệc Phàm không còn ngoan ngoãn hợp tác cải tạo như trước. Theo 163, nam nghệ sĩ liên tục giả ốm và yêu cầu luật sư chạy giấy tờ để đưa mình tới bệnh viện điều trị hoặc tạm tha để điều trị bệnh. Trang 163 bình luận việc Ngô Diệc Phàm bày trò "khôn vặt" chỉ khiến cuộc sống trong tù không thoải mái. Chắc chắn với mức án nghiêm trọng mà Ngô đang phải thi hành, không có khả năng ban quản lý trại giam sẽ thả Ngô ra ngoài. Ngô Diệc Phàm bị bắt vào ngày 31/7/2021, sau quá trình điều tra, cựu nghệ sĩ bị truy tố vì các tội tổ chức các buổi tiệc "dâm loạn tập thể", thực hiện hành vi cưỡng hiếp 3 thiếu nữ vị thành niên trong lúc say rượu, không còn sức phản kháng, môi giới mại dâm. Ngô Diệc Phàm bị phán 13 năm tù, sau đó bị trục xuất khỏi Trung Quốc 10 năm.

Ngô Diệc Phàm bị cho là đang tìm cách giả bệnh. Cùng thời điểm, cơ quan thuế phát hiện từ năm 2019 đến 2020, Ngô Diệc Phàm đã trốn 95 triệu NDT thuế bằng cách sử dụng các hoạt động kinh doanh giả, kê khai sai, che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều kênh trong nước và quốc tế. Cục Thanh tra thứ hai của Cục Thuế thành phố Bắc Kinh, theo luật và quy định liên quan, đã yêu cầu Ngô Diệc Phàm phải hoàn trả thuế, áp dụng các khoản phí chậm trả. Tiền phạt tổng cộng là 600 triệu NDT (hơn 83,3 triệu USD). Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn, sau đó quay về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Nam nghệ sĩ từng tham gia các phim như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Lão pháo nhi, Hóa ra anh vẫn ở đây và còn góp mặt trong dự án phim Hollywood xXx:Return of Xander Cage.