Nghiệt ngã cho Suboi ở Rap Việt

Sau vòng Bứt phá ở Rap Việt mùa 4, kịch bản nghiệt ngã lặp lại với Suboi khi đội của cô trắng tay. Phải nhờ đến nón vàng từ Thái VG, Suboi mới có thí sinh vào chung kết. Sau thất bại đáng tiếc của Saabirose trước Queen B, đội Suboi rơi vào tình thế hiểm nguy khi chỉ còn Shayda, V High và Dacia. Đúng như dự đoán, bất chấp nỗ lực của những thí sinh còn lại, đội Suboi vẫn lép vế hoàn toàn trong cuộc chiến khốc liệt, dẫn đến cảnh từng thí sinh một bại trận. Cho đến bảng đấu cuối cùng, nơi có Robber và Manbo, tinh thần của Suboi trên ghế huấn luyện gần như cạn kiệt. Sức chiến đấu yếu ớt Sau khi Shayda hoàn thành bài thi ở vòng Bứt phá, Suboi trút bầu tâm sự để dành lời khen và động viên người đã nhận đặc quyền first choice (lựa chọn đầu tiên). Một trong những lời Suboi chia sẻ là Shayda và những thí sinh khác trong đội của cô không cần phải gồng với ai ở cuộc thi này. Thay vào đó, tất cả hãy hướng đến mục tiêu trở thành nghệ sĩ thực thụ. Câu nói của Suboi phản ánh rõ những gì xảy ra với đội của cô từ đầu Rap Việt mùa 4. Từ vòng Chinh phục, khi các HLV đều sốt sắng, thậm chí sẵn sàng hạ bệ nhau để giành thí sinh, Suboi vẫn bình tĩnh, hòa nhã, sẵn sàng đón nhận mọi thứ về mình. Đêm thi Đối đầu của đội Suboi diễn ra êm đềm, không để lại quá nhiều điểm nhấn so với 3 đội còn lại. Thí sinh của Suboi bước lên sàn knock-out trong tâm thế thoải mái tinh thần, với mục tiêu là chính mình. Trong khi đó, những đội còn lại cho thấy tinh thần của những chiến binh. Những Robber, Ngắn, Gill bị HLV của mình "giam" ở phòng thu nhiều tiếng đồng hồ vì mục tiêu hoàn thành sản phẩm tốt nhất. Những quyết định của Suboi được chi phối nhiều vì yếu tố cảm xúc và góc nhìn riêng biệt của một HLV muốn trao cơ hội cho "ngọc thô". Cô dùng first choice - đặc quyền quan trọng nhất - dành cho Shayda chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên. Suboi chọn nhiều thí sinh yếu về đội với mong muốn trao cơ hội cho những người tiềm năng. Quyết định cứu Coldzy ở vòng Đối đầu cũng là nước đi mạo hiểm của Suboi. Để rồi, từng vòng trôi qua, đội Suboi càng lộ vấn đề về chất lượng chuyên môn. Cho đến vòng Bứt phá, khi đặt lên bàn cân với đối thủ khác, chất lượng chuyên môn của thí sinh là thứ duy nhất định đoạt. Lần lượt Willistic, Coldzy, Saabirose, Shayda bại trận. Thất bại của những học trò Suboi, trước hết vì thực lực không đủ tốt so với các đối thủ. Mặt khác, dấu ấn chuyên môn của Suboi và producer trong việc vạch ra "bài vở" để đối đầu cũng bị khán giả đặt dấu hỏi chấm. Trong bối cảnh mà những HLV khác "vò đầu bứt tai" để tăng từng phần trăm tỷ lệ thắng, Suboi vẫn bình thản. Đúng như những gì cô nói: "Không cần phải chứng minh với ai". Nhiều thí sinh của Suboi đã thành công trong việc nâng cấp bản thân từ một rapper vô danh thành những nghệ sĩ tiềm năng của thị trường rap. Bất kể học trò nào của Suboi khi ra về cũng không có gì phải tiếc nuối, vì điều đó phản ánh đúng thực lực của họ. Sự nghiệt ngã chỉ nhắm vào Suboi, khi lần thứ 2 liên tiếp trên cương vị HLV, không một thí sinh nào của cô thắng ở trận Bứt phá. Suboi bị khán giả phê phán vì tinh thần chiến đấu vì đây là cuộc thi sống còn, thay vì đường đua âm nhạc.

Saabirose (trái) đi tiếp, trong khi Shayda dừng bước Thái VG phải cứu Saabirose Tại chung kết Rap Việt mùa 4, không thể có chuyện một HLV không được trình diễn, giữ vai trò hỗ trợ để giúp thí sinh cạnh tranh ngôi quán quân. 4 năm trước, nón vàng của JustaTee trao cho Tlinh để bộ đôi Suboi - Tlinh bước lên sân khấu chung kết. Năm nay, Thái VG trao nón cho Saabirose sau khi JustaTee đặt niềm tin vào Manbo. Nếu chỉ khoanh vùng thí sinh trong đội Suboi, Saabirose xứng đáng được quăng nón giải cứu. Willistic, Saabirose và Shayda là những học trò Suboi có màn trình diễn ở mức ổn tại vòng 3. Saabirose gây ấn tượng tốt nhất trong 3 người, với bài thi đáp ứng các tiêu chí bám sát đề, có sự bứt phá và âm nhạc hấp dẫn. Tiếc cho Saabirose khi đối thủ Queen B của cô cũng hoàn thành tốt bài thi. Khi Saabirose đọ sức với Queen B ở trận chiến freestyle, sự khác biệt về kinh nghiệm lên tiếng. Saabirose tạo được thiện cảm từ vòng Chinh phục, Đối đầu và Bứt phá. Cô là nữ rapper có sự biến hóa đa dạng bậc nhất ở Rap Việt mùa 4, vừa là thí sinh được kỳ vọng nhất của Suboi. Có quá nhiều lý do để Thái VG quăng nón giải cứu Saabirose. Còn nếu soi xét màn trình diễn tổng thể của tất cả rapper phải dừng bước sau vòng Bứt phá, màn thể hiện của Saabirose, dưới đánh giá của đa số khán giả còn kém ấn tượng hơn nhiều người. Ngắn, Lower, Nhật Hoàng là 3 rapper dừng bước trong tiếc nuối khi đều thuyết phục người nghe qua các bản rap storytelling (kể chuyện). Song, một cuộc thi luôn có nhiều biến số, đôi khi sự sòng phẳng không phải là tất cả, do đó sẽ có trường hợp ra về trong tiếc nuối. Saabirose sẽ cạnh tranh ngôi quán quân cùng 9 đối thủ khác, đó là trên lý thuyết. Còn thực tế, cơ hội để học trò Suboi chiến thắng là mong manh, khi nền tảng cạnh tranh của cô từ vòng Bứt phá không có gì đặc biệt. Hướng đến chung kết, sự cạnh tranh gắt gao được dự đoán tập trung vào Robber, Gill, 7dnight và Dangrangto. Theo Tiền Phong