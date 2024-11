Nghịch lý về việc lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh

Trong bối cảnh, tại thị trường Trung Quốc, lượng tiêu thụ các loại xe ô tô, đặc biệt là xe chạy điện (EV), tăng vọt, thì lượng tiêu thụ sản phẩm của các “ông lớn” trong ngành ô tô Nhật Bản lại giảm sâu. Nghịch lý này đang buộc các hãng xe Nhật Bản phải thay đổi tư duy kinh doanh. Theo số liệu thống kê do các hãng ô tô lớn trên thế giới cung cấp, chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, số xe điện chạy pin (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) trên toàn thế giới được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc lên tới 1,1 triệu xe, giúp doanh số tại quốc gia này tăng 47,9%. Doanh số xe điện tại Trung Quốc cũng tăng vọt 35%, đạt 7,2 triệu xe từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay . Tuy nhiên, lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc lại giảm mạnh. Cụ thể, trong nửa đầu năm tài chính 2024 của Nhật Bản (tính từ 1/4), lượng bán ra của thương hiệu Honda tại thị trường Trung Quốc giảm sâu nhất với 37,6% so với cùng kỳ năm trước, dừng ở mức 382.016 xe. Tiếp theo là Nissan. Hãng này cũng chỉ bán được 329.707 xe, giảm 14,3%. “Ông lớn” Toyota cũng không phải là ngoại lệ với lượng bán ra dừng ở mức 866.541 xe, giảm 13,7%. Kéo theo đó là việc doanh số của tất cả các hãng xe Nhật Bản trên thị trường toàn cầu đều giảm theo, trong đó Honda giảm tới 6,4%. Thương hiệu Honda có lượng bán ra giảm sâu nhất (Ảnh: Jiji Press) Theo nhận định của các nhà sản xuất, việc lượng bán ra giảm mạnh là do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp địa phương về mặt giá cả. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc tất cả các doanh nghiệp của Nhật Bản, không riêng gì các doanh nghiệp ô tô, phải thay đổi tư duy kinh doanh, chiến lược thị trường, đổi mới hơn nữa công nghệ để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Trong một diễn biến có liên quan, trước sức canh tranh ngày càng trở nên khốc liệt trên thị trường thế giới, hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản là Nissan và Mitsubishi đã quyết định thắt chặt hợp tác bằng việc thành lập một công ty liên doanh ngay trong năm nay. Dự kiến, công ty này có nhiệm vụ nghiên cứu – phát triển xe tự lái và sản xuất pin cho ô tô điện. Được biết, hiện nay Nisan cũng đang hợp tác với Honda để phát triển công nghệ cơ sở và pin xe điện. Các hãng xe Nhật Bản hy vọng, việc thắt chặt hợp tác này sẽ giúp giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.