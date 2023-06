Nghịch lý ‘trời sập’ khi Trái Đất nóng lên

Con người phát thải hơn 40 tỷ tấn CO2 hàng năm. Khí nhà kính này có tính chất hấp thụ và phát lại bức xạ Mặt Trời. Ở tầng đối lưu, do mật độ phân tử không khí dày đặc, bức xạ CO2 phát ra làm nóng các phân tử xung quanh, làm tăng nhiệt độ tổng thể.

Tầng đối lưu, lớp không khí gần bề mặt nhất, chỉ chiếm một phần nhỏ thể tích khí quyển Trái Đất. Ảnh: Shutterstock.



Ở các tầng khí quyển cao hơn, do không khí loãng, bức xạ CO2 không tương tác với các phân tử khác mà đi vào không gian. Do khả năng hấp thụ bức xạ Mặt Trời thấp hơn CO2, các phân tử không khí bị khí nhà kính "chiếm" mất năng lượng. Đồng thời, khí nhà kính cũng tạo ra hiệu ứng giữ nhiệt ở tầng đối lưu. Kết quả là các tầng khí quyển trên cao bị nguội đi nhanh chóng.

Dữ liệu vệ tinh gần đây đã xác nhận rằng từ 2002-2019, tầng trung lưu và nhiệt quyển đã giảm 1,7 độ C. Mlynczak ước tính rằng cuối thế kỷ này, khi nồng độ CO2 dự kiến tăng gấp đôi, nhiệt độ ở những tầng khí quyển trên cao sẽ lạnh đi khoảng 7,5 độ C. Tốc độ mất nhiệt này nhanh gấp 2-3 lần so với tốc độ tăng nhiệt ở tầng đối lưu.

Không khí lạnh đi cũng có nghĩa là các tầng khí quyển đang co lại, bầu trời giống như đang sụp dần xuống bề mặt Trái Đất theo nghĩa đen. Độ dày của tầng bình lưu đã giảm khoảng 1% hay 400 m kể từ năm 1980, theo Petr Pisoft, nhà vật lý khí quyển tại Đại học Charles (CH Czech). Trên tầng bình lưu, Mlynczak phát hiện ra rằng tầng trung lưu và vùng dưới của tầng nhiệt quyển đã co lại khoảng 1.300 m từ 2002-2019.