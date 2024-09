Nghi vợ ngoại tình, tống tiền 'tình địch' 10 tỷ đồng

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Nguyễn Đăng Nam gọi điện cho "tình địch" đòi chuyển 10 tỷ đồng, nếu không sẽ công khai sự việc. Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Nam (sinh năm 1998, trú tại huyện Hoài Đức) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, tháng 7/2024, anh N.V.T. (trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ mặt, giới thiệu là chồng của người phụ nữ mà anh quen biết. Người này nghi ngờ anh T. có quan hệ bất chính với vợ mình. Anh T. giải thích, phủ nhận và người gọi điện không đưa ra được chứng cứ nào về mối quan hệ tình cảm bất chính. Tuy nhiên những ngày sau đó, anh vẫn liên tục bị người đàn ông “khủng bố”. Đỉnh điểm, người này gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu anh T. chuyển tiền để giữ kín thông tin. Nguyễn Đăng Nam cùng tang vật vụ án. Lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, danh dự cá nhân và vị trí đang đảm nhiệm, anh T. làm theo yêu cầu của hắn. Ngày 19/8, anh chuyển cho người đàn ông 200 triệu đồng. Để khống chế nạn nhân, sau khi nhận tiền, hắn yêu cầu anh T. quay rồi gửi clip ghi lại cảnh sinh hoạt của vợ chồng anh. Anh T. không chấp nhận thì hắn đòi chuyển thêm 10 tỷ đồng, nếu không sẽ công khai sự việc. Bức xúc trước hành vi này, anh T. trình báo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì. Công an điều tra, xác định kẻ cưỡng đoạt tiền của anh T. là Nguyễn Đăng Nam và tổ chức bắt giữ tên này khi đang nhận số tiền 500 triệu đồng của bị hại. Nam khai do ghen tuông và nghi ngờ vợ mình quan hệ bất chính với anh T. nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của anh. Minh Tuệ