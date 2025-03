Nghi vấn nhà sư dùng búa đánh người: Hé lộ nguồn cơn

Liên quan đến đoạn clip trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh.

"Trước mắt xác định, vụ việc do mâu thuẫn nội bộ. Việc này liên quan đến tôn giáo nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng nghiệp vụ liên quan quản lý lĩnh vực tôn giáo thẩm tra, xác minh để có kết luận chính thức", lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin trên báo Dân Việt.