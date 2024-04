Nghi phạm tàng trữ ma túy trốn khỏi xe cảnh sát, nhảy xuống sông chết đuối

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức truy tìm nghi phạm trên sông và dọc hai bên bờ sông Đào.

Ngay lập tức, 2 cán bộ công an chạy đuổi theo, hô hoán người dân xung quanh truy bắt. Tuy nhiên, do trời tối, dòng nước chảy xiết nên không phát hiện được nghi phạm.

Công an đưa thi thể Đông được về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể đối tượng cho gia đình mai táng.

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, trong quá trình tìm kiếm nghi phạm, cảnh sát phát hiện thi thể người phụ nữ gặp nạn khi đi bơi.

"Nạn nhân có thói quen bơi sáng hàng ngày tại đoạn sông này. Đến trưa, người chồng không thấy vợ về liền thông báo cơ quan chức năng. Công an tìm kiếm phát hiện can nhựa nạn nhân thường buộc vào người để bơi mắc lại ở bờ sông. Ban đầu nhận định hôm qua nước chảy xiết nên người này bị cuốn đi", vị công an thông tin.

Công an tỉnh Nam Định khẳng định, người phụ nữ bị chết đuối không liên quan đến vụ việc người đàn ông phạm tội bỏ trốn. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 2 người trốn khỏi xe thùng của cảnh sát là không chính xác.

Minh Tuệ