Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên bị bắt khi đang lẩn trốn ở Nghệ An

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm bị bắt giữ chiều 27/8, khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở Nghệ An.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng thuộc khu vực chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).

"Đối tượng này quê ở Nghệ An, làm việc tại một khu đô thị trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang di lý đối tượng từ Nghệ An về trụ sở công an tỉnh", vị này nói thêm.