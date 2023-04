Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân, du khách nên phòng COVID-19 thế nào?

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Phối hợp với Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus. Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,...).

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để phòng COVID-19

Các chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, trong khi đó biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vắc-xin COVID-19 lại giảm dần theo thời gian. Do đó, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, người dân, du khách khi đi du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cần chủ động thực phòng, chống COVID-19. Cụ thể: