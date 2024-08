Nghỉ lễ 2/9, hòa mình vào những điểm đến thiên nhiên trong lành ở xứ Huế

Có mặt ở Bạch Mã, du khách thích thú khám phá những con đường mòn xuyên rừng, chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ như thác Đỗ Quyên và chiêm ngưỡng không gian toàn cảnh tuyệt đẹp từ Hải Vọng Đài... Là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, Bạch Mã còn làm say lòng những ai đam mê khám phá thiên nhiên.

Với độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển, Bạch Mã nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái đa dạng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Khám phá Hòn Vượn.

Leo núi Hòn Vượn, du khách được rèn luyện sức khỏe, có thời gian thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Nếu có thời gian, du khách cũng có thể cắm trại ở Hòn Vượn trong không gian xanh mát...

Đồi Vọng Cảnh

Đồi Vọng Cảnh là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn để ngắm nhìn vẻ đẹp Cố đô Huế. Nơi này nằm trên cung đường du lịch nổi tiếng xứ Huế, nằm gần lăng vua Tự Đức và làng hương Thủy Xuân...

Nằm bên bờ sông Hương, Đồi Vọng Cảnh được nhiều du khách biết đến với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với những hàng thông xanh mát... Thời gian qua, nơi này được chính quyền địa phương cho chỉnh trang, mang đến diện mạo đẹp hơn, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Di chuyển lên đỉnh đồi, du khách có dịp được chiêm ngưỡng dòng sông Hương thơ mộng uốn lượn, chốc chốc những chiếc thuyền rồng di chuyển chầm chậm qua trước mắt du khách mang đến những cảm xúc khó quên.

Đặc biệt, du khách còn ấn tượng với điểm đến này bởi đây là nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp. Không hổ danh với cái tên “Vọng Cảnh”, dừng chân bên đồi này, du khách mê mẩn khi được chứng kiến khung cảnh bình minh hay hoàng hôn về trên đồi.

Đồi Thiên An

Đồi Thiên An là điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên yên bình. Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 10km, Đồi Thiên An được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của xứ Huế với rừng thông bạt ngàn, những con đường quanh co...

Nơi này để lại ấn tượng trong tâm trí du khách với những con đường uốn lượn giữa rừng thông tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Du khách được dạo bước giữa rừng thông xanh mướt, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình và tận hưởng bầu không khí trong lành. Bởi vậy, đồi Thiên An là nơi lý tưởng để thư giãn và là điểm đến của những ai yêu thích chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc của đất trời.

Thiên An rợp bóng thông xanh mát.

Đồi Thiên An còn có hồ Thủy Tiên nổi tiếng. Công viên nước bỏ hoang này được đông đảo du khách trong và ngoài nước tò mò tìm về khi mang trong mình vẻ đẹp đầy mê hoặc.

Ngoài những điểm đến thú vị trên, Thừa Thiên Huế còn rất nhiều địa điểm có không gian trong lành, xanh mát và hấp dẫn như biển Tân Cảnh Dương, các nhà vườn Huế...

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 này, có dịp đi du lịch Huế, du khách có thể dành thời gian để tìm về những địa điểm du lịch trên. Qua đó, có những khoảnh khắc đáng nhớ ở những điểm đến thiên nhiên trong lành, trở về với vẻ đẹp nguyên sơ và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nạp lại cho bản thân nguồn năng lượng dồi dào...