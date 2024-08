Nghỉ lễ 2/9, dừng chân bên những không gian di sản cổ kính ở xứ Huế

Trải qua thăng trầm của lịch sử cùng ảnh hưởng của thời tiết ở mảnh đất Cố đô, khu lăng mộ 3 vị vua triều Nguyễn dần trở nên xuống cấp. Mới đây, An Lăng đã được bảo tồn, tu bổ, phục hồi và mở cửa đón khách tham quan.

An Lăng mang nét kiến trúc giản dị, không cầu kỳ như các lăng mộ khác của triều Nguyễn, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử.

Lăng mộ này là nơi an nghỉ của các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Lăng mộ này không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là minh chứng cho những thăng trầm trong lịch sử triều đại.

Lăng vua Dục Đức còn được gọi là An Lăng, nằm ở phường An Cựu, TP Huế.

An Lăng

Với vẻ đẹp cổ kính và giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, lăng vua Tự Đức là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Cố đô Huế.

Đặc biệt, trong lăng vua còn có Bia Khiêm Cung Ký do chính nhà vua tự soạn cho mình và mang ý nghĩa như bản tự kiểm điểm của nhà vua trước tông miếu xã tắc và thần dân trăm họ. Vào năm 2015, Bia Khiêm Cung Ký được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Toàn cảnh lăng vua Khải Định.

Dù có diện tích nhỏ hơn so với các lăng tẩm khác, nhưng lăng vua Khải Định lại được xây dựng công phu và và tốn nhiều thời gian. Giá trị nghệ thuật cao nhất của lăng là phần trang trí nội thất cung Thiên Định. Đặc biệt, chiếc Bửu tán trên pho tượng đồng với đường lượn thanh thoát khiến du khách cảm giác làm bằng nhung lụa nhẹ nhàng.

Là công trình có giá trị nghệ thuật và kiến trúc, lăng vua Khải Định trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Nơi đây, mọi người được khám phá vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, chiêm ngưỡng nghệ thuật tạo hình sành sứ và thủy tinh hết sức tinh xảo...

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Tọa lạc tại số 3, đường Lê Trực, TP Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là một trong những điểm đến hấp dẫn để khám phá văn hóa và lịch sử triều Nguyễn.

Được thành lập vào năm 1923, bảo tàng này ban đầu có tên là Musée Khải Định, mang tên vị vua thứ 12 của triều Nguyễn và là một trong những bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam.

Hiện nay, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế lưu trữ, trưng bày và bảo quản hơn 11 nghìn hiện vật. Phần lớn hiện vật có xuất xứ từ cung đình triều Nguyễn như bộ sưu tập đồ sứ, trang phục cung đình, ấn triện, sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng và khảm cẩn, súng thần công thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn...

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật quý báu của triều Nguyễn, mà còn là kho tàng văn hóa, giúp cho nhiều du khách hiểu hơn về cuộc sống, nghệ thuật và những giá trị của một giai đoạn lịch sử quan trọng.

Cung An Định

Tọa lạc bên sông An Cựu, Cung An Định nằm trên đường Phan Đình Phùng, TP Huế. Cung An Định là một trong số ít địa chỉ lịch sử gắn liền với cuộc đời của các vị hoàng đế triều Nguyễn cùng một số thành viên khác trong gia đình Hoàng tộc, như bà Từ Cung, Nam Phương Hoàng hậu...

Cung An Định là tác phẩm kiến trúc kết hợp, hòa trộn Á - Âu và là công trình tiêu biểu cho quá trình phát triển của mỹ thuật triều Nguyễn trong những năm đầu của thế kỷ 20 đến năm 1945.

Du khách dừng chân bên Cung An Định.

Là một trong những công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Cung An Định ngày nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách.

Bước chân vào Cung An Định, du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc lộng lẫy, có giá trị nghệ thuật cao cũng như lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên trong cung.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc truyền thống và ảnh hưởng phương Tây, Cung An Định là “viên ngọc quý” trong Quần thể di tích của Cố đô Huế.

Ngoài những di tích cổ kính trên, có dịp khám phá Huế, du khách còn có thể ghé đến tham quan nhiều địa điểm thú vị khác như Điện Hòn Chén, Đàn Nam Giao...