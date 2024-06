Nghỉ hè về nhà cậu chơi, 16 cháu ăn hết 8kg gạo/ngày khiến cậu khóc dở mếu dở: Bao giờ mới hết hè?

Được biết, anh Trương sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 chị em, anh Trương là em út, trên anh có 4 chị gái đã lập gia đình và có tất cả 16 đứa cháu ngoại.

Hàng năm, cứ vào dịp tháng 6 tháng 7 là nhà anh Trương lại trở thành "trại hè" cho các cháu. 16 đứa cháu cùng 2 đứa con nhỏ của vợ chồng anh, tổng là 18 đứa trẻ mỗi ngày trung bình "tiêu thụ" hết 8kg gạo, 4kg thịt, 20 quả trứng gà, 6 con cá chưa tính rau dưa, hoa quả, bánh kẹo, trà sữa…

Cứ đến hè là thành “bảo mẫu”, người cậu khóc dở mếu dở vì phải “gồng gánh” 16 đứa cháu cùng lúc.

Một ngày 24 tiếng, anh Trương bỏ ra 8 tiếng để nấu nướng, thời gian gian còn lại thì đưa 18 đứa trẻ đi chơi khắp nơi. Vì số lượng quá đông nên lần nào ra ngoài chơi anh Trương cũng phải thuê xe lớn đưa đi đón về.

Anh Trương "đau khổ" chia sẻ: "Mỗi lần đưa bọn trẻ ra ngoài là tôi lại nơm nớp lo sợ, phải điểm danh liên tục sợ lạc mất đứa nào, ôi không biết bao giờ mới hết hè đây?".