Nghị định 147 về quản lý Internet và thông tin trên mạng chính thức có hiệu lực

Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (25/12/2024). Nghị định 147/2024/NĐ-CP có 4 Chương, 84 Điều, trong đó có nhiều điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nhiều điểm mới về quản lý Internet tại Việt Nam theo Nghị định số 147 chính thức có hiệu lực. Nguồn ảnh: GameK Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng theo nguyên tắc “các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia quản lý ngành, lĩnh vực trên mạng”. Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về quản lý trang thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp, mạng xã hội (MXH) nhằm quản lý hiệu quả nội dung thông tin cung cấp trên môi trường mạng, đảm bảo công bằng giữa tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam như: Bổ sung các quy định (áp dụng cả trong và ngoài nước cung cấp xuyên biên giới) về chặn gỡ nội dung, dịch vụ vi phạm trong vòng 24 giờ, chặn gỡ kịp thời với nội dung, dịch vụ vi phạm an ninh quốc gia; khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản, trang, nhóm, kênh mạng xã hội thường xuyên vi phạm; xác thực và định danh tài khoản của người dùng bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân; bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; yêu cầu chủ trang, kênh, nhóm MXH chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải và bình luận trong trang nhóm. MXH có trách nhiệm cấp xác thực (tích xanh) cho các tài khoản, trang, kênh của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, người có ảnh hưởng tại Việt Nam… kiểm tra, giám sát và loại bỏ thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm quy định pháp luật; trẻ em (dưới 16 tuổi) không được tạo tài khoản MXH; MXH phải thỏa thuận với cơ quan báo chí khi trích dẫn nội dung; cung cấp công cụ tìm kiếm theo yêu cầu của Bộ TT&TT, Bộ Công an; công khai thuật toán phân phối nội dung với người sử dụng. Nghị định 147 cũng đưa ra quy định mới về cấp phép và quản lý trang thông tin điện tử, theo đó trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội trong nước phải được cấp phép. Với các MXH lớn trên 10.000 lượt truy cập/tháng hoặc có trên 1.000 người sử dụng thường xuyên trong tháng phải tiến hành xin giấy phép hoạt động. Các MXH nhỏ, dưới 10.000 lượt người truy cập/tháng (số liệu thống kê trung bình trong thời gian 6 tháng liên tục) hoặc có dưới 1.000 người sử dụng thường xuyên trong tháng) chỉ cần xin giấy xác nhận. Bộ TT&TT sẽ gắn công cụ để đo lường. Trang TTĐT của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới (có hosting tại Việt Nam hoặc có truy cập từ 100.000 lượt trở lên) phải thực hiện thủ tục thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT. Nghị định 147 cũng bổ sung quy định để hạn chế tình trạng “báo hóa” trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội: Trang TTĐT tổng hợp chỉ được đăng phát chậm hơn 1 giờ so với tin gốc; Trang TTĐT tổng hợp có liên kết với báo điện tử chỉ được sản xuất về một số lĩnh vực nhất định; Báo điện tử chịu trách nhiệm nội dung liên kết; tỷ lệ tin bài liên kết không quá 50%; Không sử dụng tên miền, tên trang gây nhầm lẫn báo chí. Đối với trò chơi điện tử: điều chỉnh, cắt giảm bớt các điều kiện, thủ tục không cần thiết và giảm thời gian thẩm định, cấp phép đối với giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ game G2, G3, G4 trên mạng và Giấy xác nhận phát hành trò chơi G2, G3, G4 trên mạng. Bổ sung quy định không cấp phép đối với game mô phỏng như trong casino, game sử dụng hình ảnh lá bài. Bên cạnh đó, Nghị định 147 cũng đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động từ Thông tư lên Nghị định, bổ sung, điều chỉnh quy định về cấp/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; thống nhất 1 đầu mối là Cục Viễn thông quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Nghị định cũng bổ sung thêm một số trách nhiệm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.