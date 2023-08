Nghi can sát hại chủ tiệm cắt tóc ở Đồng Nai khai do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 5/8, do người thân nhiều ngày không liên lạc được với chị N. nên đã đến tiệm cắt tóc để tìm. Đến nơi, tiệm đóng cửa, họ đẩy cửa vào trong thì phát hiện chị N. đã tử vong với nhiều vết máu trên cơ thể.

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến khoảng 1h sáng ngày 6/8, lực lượng công an đã xác định, Sơn chính là nghi can gây ra vụ án và tiến hành bắt giữ, thu giữ các tang vật liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hoàng Thọ