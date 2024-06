Nghệ sĩ Việt xuất hiện trong đề thi: Ngọc Trinh gây tranh cãi, Jack bị nhắc lại lùm xùm

Trước đó, hình ảnh ngậm kẹo ngọt của Sơn Tùng trên sân khấu "The Remix" cũng xuất hiện trong đề thi kiểm tra chất lượng môn Hóa học dành cho một lớp khối 10 của trường THPT Hồng Bàng (Hải Phòng). Câu hỏi: "Do thói quen ngậm kẹo ngọt khi biểu diễn nên ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bị sâu răng. Em hãy chọn hóa chất để giúp Sơn Tùng chữa sâu răng" do thầy Nguyễn Xuân Trung ra đã được đón nhận nhiệt tình. Nhiều học sinh chia sẻ rằng đề thi mang tính thực tế mà vẫn bám sát kiến thức đã học, tạo được sự hứng thú.

Công Phượng trong đề thi Tiếng Anh

Theo nhiều cư dân mạng, đây là đề thi thử môn Tiếng Anh do Sở Giáo dục, Đào tạo tỉnh Bắc Ninh ra và được áp dụng cho các trường THPT trong tỉnh.

Với yêu cầu trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống: "No one else Vietnam' U19 Football Team Plays... Cong Phuong". A. As well, B. as far as, C. so well as, D. as soon as. Đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C. so well as. Khi dịch ra câu đúng là: Không có cầu thủ nào của tuyển U.19 Việt Nam đá bóng giỏi bằng Công Phượng.