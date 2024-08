Nghệ sĩ Việt bị lừa tiền qua điện thoại, thủ đoạn nhiều người từng 'sập bẫy'

Lương Gia Huy chia sẻ, do quá bận rộn nên anh đã đưa điện thoại để trợ lý xử lý. Do mất cảnh giác, người này làm theo các yêu cầu của kẻ lừa đảo, hoàn tất thủ tục như chụp ảnh căn cước công dân, thẻ visa, cung cấp mã OTP cho đầu dây bên kia… Phía nam ca sĩ không phát hiện bất thường do trước đó đã được dặn rằng, khi trừ xong sẽ được hoàn tiền lại. Đến nửa đêm, kẻ lừa đảo rút 200 triệu đồng từ thẻ của Lương Gia Huy và 200 triệu đồng từ thẻ của vợ anh thì nam ca sĩ mới phát hiện, lập tức khóa thẻ.



Lương Gia Huy chia sẻ chiêu thức của lừa đảo qua điện thoại.

Dù bị rút số tiền lớn trong thẻ nhưng Lương Gia Huy vẫn tiếp tục "sa bẫy". Theo những gì anh chia sẻ, hôm sau, bọn lừa đảo tiếp tục liên lạc, thúc giục phía nam ca sĩ nộp thêm 50 triệu đồng để đủ điều kiện nâng hạng mức thẻ. Sau khi mất 450 triệu, anh mới bắt đầu tỉnh ngộ.

Đức Phúc bị lừa 32 triệu đồng