Nghệ sĩ nào được mệnh danh là 'phú bà' của Chị đẹp mùa 2?

Nghệ sĩ này là truyền nhân thế hệ thứ 7 trong gia đình có truyền thống về ca trù, 10 tuổi, cô đã đi diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Đức, Thụy Sĩ,... Ca nương Kiều Anh là một trong số 30 nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió mùa thứ 2. Trong tập đầu tiên, Kiều Anh mang đến ca khúc mới do chính cô sáng tác mang tên Trách trăng tàn. Tiết mục của nữ ca sĩ đặc biệt vì có lồng ghép hát ả đào tạo cảm giác vừa cuốn hút vừa ma mị. Nhờ tiết mục này, cô được bình chọn để trở thành một trong 3 đội trưởng đầu tiên của chương trình. Sau khi tập 1 lên sóng, cái tên Kiều Anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả.

Kiều Anh gây chú ý trong tập 1 "Chị đẹp đạp gió 2024". Ca nương Kiều Anh tên thật là Nguyễn Kiều Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô là con nhà nòi trong gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời về ca trù. Là truyền nhân thế hệ thứ 7 trong một gia đình có truyền thống về ca trù, Kiều Anh đã được tiếp xúc và học hỏi loại hình nghệ thuật dân gian này ngay từ nhỏ. Từ khi 10 tuổi, cô đã đi diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc... Năm 11 tuổi, Kiều Anh trở thành ca nương trẻ nhất đạt huy chương vàng tại Liên hoan Ca trù Toàn quốc.

Kiều Anh theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Năm 2013, Kiều Anh trở thành Á quân của Vietnam's Got Talent. Sau đó, cô tham gia chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2015 và dừng chân ở bán kết. Sở hữu giọng hát nhẹ nhàng và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, nên ngoài việc theo đuổi ca trù, Kiều Anh còn được giới trẻ yêu mến thông qua các ca khúc như Độc ẩm, Rơi, Một lần sau cuối…

Ca nương Kiều Anh được gọi là phú bà của "Chị đẹp" mùa 2. Năm 2015, Kiều Anh ít hoạt động nghệ thuật. Cô dần lui về lấy chồng, sinh con và sống cuộc đời sang chảnh của một "phú bà". Chồng Kiều Anh là Văn Quỳnh, cháu trai của PGS. Văn Như Cương. Anh từng là du học sinh Mỹ và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cặp đôi có 2 con trai là Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (sinh năm 2020). Gia đình cô hiện sống trong một căn hộ cao cấp rộng hơn 300m2 ở Hà Nội.

Tổ ấm hạnh phúc của Kiều Anh.

Nữ ca sĩ đang sống trong căn nhà rộng hơn 300m2. Ca nương Kiều Anh được ông xã cưng chiều hết mực, sống như “bà hoàng” với đồ hiệu, xe sang. Cách đây không lâu, Kiều Anh từng gây chú ý khi tiết lộ đi mua sắm hết 400 triệu/ngày hay đi ăn bún cùng trang phục có giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ca nương Kiều Anh cũng là một người rất đam mê thời trang và dành nhiều tình yêu cho túi hiệu. Cô sở hữu loạt túi hiệu đắt giá đến từ các thương hiệu cao cấp, nổi tiếng, phù hợp với từng trang phục riêng.

Kiều Anh được mệnh danh là "bà trùm đồ hiệu". Năm 2023, vợ chồng ca nương Kiều Anh từng cũng gây chú ý khi mạnh tay sắm liên tiếp hai chiếc xế hộp hạng sang trong 1 năm. Mỹ nhân Hà Nội cũng thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang chảnh, đi khắp các địa điểm nổi tiếng từ trong ra ngoài nước cùng ông xã. Mỗi lần xuất hiện, Kiều Anh luôn được khán giả “xin vía” vì cuộc sống đáng mơ ước. Kiều Anh từng bày tỏ cô cảm thấy tự hào vì làm dâu trong một gia đình có điều kiện, được nhiều người nể trọng về tri thức lẫn cách sống. Dù vậy, cô vẫn luôn tự chủ về kinh tế, phát triển công việc bản thân. "Hôn nhân là cách chúng ta học yêu đi yêu lại một người. Tôi trân trọng và nể phục người đàn ông cư xử tốt với vợ hoặc người yêu", người đẹp tâm sự. Sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó tập trung kinh doanh và chăm lo cho gia đình, Kiều Anh trở lại sân khấu âm nhạc qua chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Kiều Anh cho biết: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa, là cơ hội để những người phụ nữ vừa có thể kết nối với nhau và vừa thể hiện được thêm nhiều điều khác ở bản thân mình”.

Kiều Anh trở lại với nghệ thuật với "Chị đẹp đạp gió 2024". Ca nương cũng sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức mà chương trình đề ra. “Chị đẹp là một chương trình đòi hỏi mỗi người phải thử thách bản thân và cố gắng rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ là không chỉ tôi mà các Chị đẹp khi tham gia đều xác định sẽ phải vượt khó, dám đương đầu với những thử thách mới. Nói chung là chương trình đưa cho bài toán gì tôi sẽ cố gắng giải hết sức có thể”, người đẹp chia sẻ. Theo VTC News