Nghệ sĩ làm màu ở sân bay

Vì lý do an toàn ở nơi đông người, hầu hết người nổi tiếng có xu hướng thuê bảo vệ tại sân bay. Điều này dẫn đến những cuộc đụng độ bất ngờ giữa nhân viên an ninh và một số người hâm mộ quá khích, thậm chí là du khách hiếu kỳ.



Vụ vệ sĩ của Byeon Woo Sook chiếu đèn vào mặt du khách gây tranh luận.

Sự cố gần đây liên quan đến nam diễn viên Byeon Woo Seok khi anh rời sân bay quốc tế Incheon để tham dự fan meeting tại Hong Kong (Trung Quốc). Khi người hâm mộ vây quanh nam diễn viên, sáu vệ sĩ bắt đầu chiếu đèn vào họ. Thậm chí còn có cáo buộc cho rằng vệ sĩ vượt quá giới hạn, kiểm tra thẻ lên máy bay của một số hành khách, điều mà nhân viên an ninh tư nhân không được phép làm.

Nhóm nhạc Cravity cũng gặp vấn đề tương tự. Một hành khách tố anh bị "vệ sĩ đánh vào đầu khi Cravity đến sân bay quốc tế Gimpo ngày 23/6". Người này cáo buộc vụ việc khiến họ bị chấn thương não, sau đó họ đệ đơn kiện vệ sĩ.

Trong khi việc vệ sĩ làm quá có thể gây ra vấn đề, đội an ninh không đủ tốt cũng gây ra những vụ hỗn chiến, náo loạn sân bay.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh đám đông tụ tập, vây quanh Kim Ji Won. Việc này gây ra tình trạng xô đẩy nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ẩu đả, gây thương tích nghiêm trọng.

Nhà phê bình văn hóa Kim Seong Soo cho biết tình hình này đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các công ty giải trí. "Công ty giải trí nên cân nhắc ưu tiên bảo vệ quyền nghệ sĩ hay thổi phồng danh tiếng ngôi sao. Vệ sĩ có tiêu chuẩn riêng, nhưng với công ty kiếm lợi từ sự nổi tiếng của nghệ sĩ, họ ưu tiên chọn vế thứ hai", Kim Seong Soo nói.

