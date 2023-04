Nghệ sĩ Hàn Quốc qua đời ở tuổi 25: Góc khuất nghiệt ngã của một ngôi sao

Ngày 19/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Moonbin - thành viên nhóm nhạc Astro qua đời ở tuổi 25. Thi thể anh được phát hiện tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc vào lúc 20h10 (giờ địa phương) cùng ngày.

Moonbin kết thúc cuộc sống ở tuổi 25 (Ảnh: Sina).

Sự ra đi của Moonbin khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nhóm nhỏ Moonbin&Sanha của Astro đang có chuyến lưu diễn tại châu Á.

Ngày 15/4, người hâm mộ vẫn được xem đoạn video nam thần tượng nhảy ca khúc Rover do công ty quản lý đăng tải. Chỉ 4 ngày sau, thảm kịch đau lòng đã ập đến với Moonbin. Bên dưới đoạn clip là nhiều bình luận thương tiếc dành cho ngôi sao trẻ.

Trước khi là thành viên của nhóm Astro, Moonbin là một diễn viên nhí của Hàn Quốc. Anh gia nhập showbiz khi mới 6 tuổi, từng góp mặt trong MV Balloons của nhóm DBSK, đóng phiên bản nhỏ tuổi của Yunho. Khoảnh khắc nam thần tượng nở nụ cười tươi khi mặc trang phục dễ thương, tay cầm bóng bay để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Năm 2009, anh xuất hiện trong bộ phimBoys Over Flowers(Vườn sao băng), thủ vai phiên bản trẻ của nhân vật "chàng gốm" So Yi Jung (Kim Bum đóng). Học hết cấp một, Moonbin quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất, gia nhập công ty giải trí Fantagio. Anh trải qua 7 năm làm thực tập sinh và chính thức ra mắt vào tháng 2/2016 cùng các thành viên nhóm Astro.

Moonbin làm quen với làng giải trí từ năm 6 tuổi (Ảnh: News).

Năm 2017, chàng ca sĩ sở hữu đôi mắt cười và gương mặt rạng rỡ này thổ lộ ý định tập trung vào sự nghiệp ca hát nhưng vẫn hy vọng có cơ hội diễn xuất. Đầu năm 2019, Moonbin được chọn vào vai Jung Oh Je trong phim truyền hình Moments at Eighteen. Đến cuối năm, công ty Fantagio thông báo nam thần tượng tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe.