Nghệ sĩ Hàn Quốc bày tỏ đau xót sau thảm kịch Itaewon

Bức ảnh được nhiều nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: Korea Times.



Trong thời gian Hàn Quốc để quốc tang các nạn nhân, loạt chương trình giải trí bị tạm dừng bao gồm Inkigayo, Animal Farm, Running Man, Comedy Big League, The Game Caterers 2, 1 Night 2 Days, Boss in the Mirror và King of Masked Singer.

Nhiều sự kiện âm nhạc như Halloween Strike Music Festival 2022, Busan One Asia Festival 2022 hay Fanmeeting Once Halloween 3 của nhóm nhạc TWICE cũng bị hủy bỏ. Công ty giải trí SM Entertainment cũng ra thông báo hủy sự kiện Halloween thường niên và hoãn phát hành mini album của thành viên Chen (EXO) vào rạng sáng 30/10.

"Chương trình SMTOWN WONDERLAND 2022 - dự kiến được phát trực tiếp miễn phí trên nền tảng Beyond LIVE - đã bị hủy", SM Entertainment thông báo trên nền tảng KWANGYA CLUB.