Nghệ sĩ bị ghét nhất Hàn Quốc

Tháng 5/2022, Seungri bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam. Phán quyết này gây phẫn nộ trong dư luận xứ củ sâm vì quá nhẹ so với người bị truy tố với 9 tội danh, bao gồm tấn công tình dục, như ngôi sao sinh năm 1990.

Sau khi ra tù, Seungri tiếp tục gây tranh cãi với lối sống hưởng thụ, ăn chơi và không chút nào hối cải về quá khứ.

Go Young Wook không nổi tiếng bằng Seungri nhưng bị kết nhiều tội không kém. Go bị kết tội tấn công tình dục 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Sau khi bị phát giác, Go trả giá bằng bản án 2 năm rưỡi tù giam vào năm 2013. Người đàn ông sinh năm 1976 còn phải đeo vòng giám sát ở mắt cá chân trong 3 năm sau khi ra tù và giữ hồ sơ là tội phạm tình dục công khai trong 5 năm.

Được phóng thích vào năm 2015, Go tìm cách quay lại mạng xã hội vào năm 2020 nhưng không thành do chính sách cấm những người phạm tội tình dục trên Instagram. Vào tháng 7, Go mở kênh YouTube nhưng nhanh chóng “bay màu” do phản ứng dữ dội của cư dân mạng.