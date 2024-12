Nghệ nhân Ưu tú Kiều My đột ngột qua đời

Nghệ nhân Ưu tú Kiều My được gia đình đưa vào bệnh viện hôm 11/12 và qua đời tại đây sáng 12/12. Nghệ sĩ guitar Như Ý thông tin đến phóng viên, tối 11/12 chị gái - NNƯT Kiều My có biểu hiện nghiêm trọng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân Dân 115 (Quận 10, TPHCM). Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng máu, trong phổi còn có khối u nhỏ. 3h30' ngày 12/12, nữ nghệ nhân đột ngột qua đời, hưởng thọ 61 tuổi. Tang lễ NNƯT Kiều My diễn ra tại nhà riêng (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ngày 17/12, sau đó gia đình đưa bà đi an táng tại một nghĩa trang ở phường Chánh Phú Hòa. NNƯT Kiều My tên thật là Ngô Thị Xuân My, sinh năm 1963 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Nghệ nhân Ưu tú Kiều My. Ảnh: fanpage nhân vật Bà thừa hưởng năng khiếu từ cha và ông ngoại, từ nhỏ đã theo học các danh cầm, trong đó có nghệ nhân Út Lăng. Từ trẻ, bà đã chơi thành thạo các làn điệu truyền thống và 20 bản Tổ của đờn ca tài tử Nam Bộ. Năm 1984, Kiều My về Đoàn Văn công tỉnh Bình Dương với vai trò nhạc công và diễn viên sân khấu. Thập niên 1990, bà nổi tiếng, được nhiều đơn vị nghệ thuật các tỉnh mời biểu diễn. Không chỉ chơi đàn kìm điêu luyện, nghệ nhân 6X còn hát hay. Trong sự nghiệp, bà từng giành vô số huy chương, giải thưởng, trong đó có 3 HCV độc tấu đàn kìm Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ cấp khu vực và toàn quốc các năm 2004, 2006 và 2007. Thành danh, Kiều My không ngừng quá trình trau dồi mà tiếp tục theo học "Đệ nhất nguyệt cầm" - NSƯT Ba Tu, từ đó nâng ngón đàn kìm lên tầm cao mới. Bà có nhiều học trò, trong đó có nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng là Chuông vàng vọng cổ 2010. Theo Vietnamnet