Nghề độc lạ: 'Thánh ăn' chuyên tham gia các thử thách siêu to khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Raina Huang tham gia thử thách ăn chiếc pizza 70cm trong vòng 28 phút (Video: @rainaiscrazy).

Ban đầu, cô gái 29 tuổi muốn làm trong ngành giải trí và mong được trở thành ca sĩ hoặc diễn viên. Tuy nhiên, sau một lần được người quen gợi ý thực hiện thử thách ăn uống và đăng lên mạng xã hội, Raina bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Sau 5 tháng liên tục quay video thử thách ăn uống, "thánh ăn" người Mỹ có niềm tin lớn, quyết định coi đây là công việc toàn thời gian.

"Về phía gia đình, ban đầu họ cảm thấy hoang mang về công việc đặc biệt này, nhưng cuối cùng họ vẫn ủng hộ trên con đường mà tôi đã chọn.

Bây giờ, số tiền tôi kiếm được nhiều hơn so với khoảng thời gian tôi làm đầu bếp, khi đó tôi chỉ nhận được 2.000 USD/tháng (khoảng 49 triệu đồng)", Raina cho biết.