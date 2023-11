Nghệ An tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Tỉnh Nghệ An lập đoàn kiểm tra kênh, mương trên địa bàn. Ảnh: Hải Đăng

Nghệ An là một trong những tỉnh có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của cả nước và đa dạng các loại vật nuôi. Kinh tế trang trại của Nghệ An đang phát triển ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại một số địa phương. Theo cơ quan chức năng, nguyên dân do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, mầm bệnh tồn lưu trong môi trường, sau thời gian mưa lụt mầm bệnh phát tán rộng.