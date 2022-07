Nghệ An: "Nợ" phụ cấp chống dịch với nhân viên y tế, Sở Tài chính nói gì?

Đối với các địa phương gặp khó khăn, Sở Tài chính Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí hỗ trợ (trong đó có kinh phí tạm cấp 70% cho lực lượng tham gia phòng chống dịch) cho 14 địa phương có văn bản đề nghị với tổng số tiền năm 2021 là hơn 42 tỉ đồng.

Các đơn vị bao gồm: TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Con Cuông, Kỳ Sơn, TX Cửa Lò, báo cáo nguyên nhân do chưa cân đối nguồn lực. Còn các huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Tương Dương, TX Thái Hòa là do hồ sơ cung cấp chưa đủ cơ sở thẩm định hoặc đơn vị chưa trình nhu cầu.

Vấn đề ở đây là về cơ chế tài chính như trên đã được Sở Tài chính Nghệ An ban hành bằng văn bản gửi các địa phương, trong đó có TP Vinh từ tháng 8.2021. Vậy nhưng nếu ngân sách không tự cân đối được thì tại sao TP Vinh không “quyết liệt” lập báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An có ý kiến gửi Sở Tài chính Nghệ An thẩm định trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét tạm cấp 70% phần ngân sách hỗ trợ theo quy định?

Theo tìm hiểu, TP Vinh đã có văn bản "cầu cứu" tỉnh Nghệ An, nhưng các văn bản mới nhất mà TP Vinh gửi Sở Tài chính Nghệ An là ngày 28.6.2022 và ngày 5.7.2022 cùng nội dung xin tỉnh bố trí kinh phí. Thế nhưng, đó cũng là khoảng thời gian mà báo chí, người dân lên tiếng rất nhiều về sự chậm trễ trên.

Trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú, cũng thừa nhận hiện thành phố đã có văn bản trình tỉnh Nghệ An để xin bố trí nguồn.

Về giải pháp, Sở Tài chính Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An khẩn trương đôn đốc các đơn vị cung cấp hồ sơ, tổng hợp nhu cầu kinh phí để có cơ sở trình Sở này thẩm định báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết kịp thời.

Đối với UBND TP Vinh và các địa phương khác, tỉnh Nghệ An đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định kinh phí, đôn đốc các đơn vị cấp dưới tổng hợp trình kinh phí, chủ động bố trí nguồn lực xử lý dứt điểm tránh tình trạng nợ chế độ chính sách đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20.7.2022.