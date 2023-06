Nghệ An: Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thí sinh than khó, chỉ đạt điểm 5

Các em thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An ra về khi vẻ mặt làm bài không được tốt (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chiều nay (5/6), gần 39.000 thí sinh bước sang môn thi thứ 2, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An, môn tiếng anh. Đây là môn thi duy nhất được thi dưới hình thức làm bài trắc nghiệm.

Thí sinh Trương Thị Thảo, học sinh Trường THCS Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho biết: "Tiếng Anh không phải là thế mạnh của em nên đề thi này em thấy khá khó hơn đề năm trước. Em tự chấm điểm cho mình khoảng được 5 điểm".

Thí sinh Trương Thị Thảo, học sinh Trường THCS Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cùng chung "quan điểm" em Lô Thảo My, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quỳ Châu "than" đề tiếng Anh năm nay khó so với năm trước.

"Kiến thức em nắm không được vững lắm, nên để đạt điểm tuyệt đối là không thể. Dự tính bài của em khoảng 4 điểm, hy vọng vẫn lọt vào trường nội trú tỉnh", em My chia sẻ.