Nghệ An: Bắt kẻ cầm đầu đường dây ma tuý với số lượng cực lớn

Ngày 27/12, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Quế Phong và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chắt bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam vào địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.