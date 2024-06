Ngày Thuyền viên 25/6: Nghe họ kể chuyện nghề

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã lấy ngày 25 tháng 6 hàng năm là “Ngày thuyền viên – Day of Seafarer”. Đây là một sự tôn vinh, công nhận đầy đủ và sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, sự hy sinh mà các thuyền viên phải chịu do thời gian dài sống và làm việc trên biển xa cách gia đình, người thân và bạn bè.Chúng ta hãy cùng nghe họ kể chuyện để hiểu thêm về nghề đi biển.

Định bỏ nghề từ chuyến đi biển đầu tiên

Máy trưởng Phạm Ngọc Thạch Công ty Vận tải biển VLC kể, năm 2007, tôi có chuyến đi biển đầu tiên khi làm thực tập thợ máy trên tàu Mê Linh, cả tuần say sóng, không ăn được gì, cảm giác thật hãi hùng. Hôm ấy, khi tàu vừa vào Vịnh Bắc Bộ thì gặp bão to, sóng lớn, máy trên tàu lại gặp sự cố. Sóng to gió lớn, tàu rung lắc mạnh, cảm giác say sóng thật đáng sợ, nhiều lần tôi đã phải đeo túi bóng buộc vào cổ để vừa làm vừa …nôn. Cũng có lúc chới với quá, tôi đã nghĩ đến việc bỏ nghề, bỏ biển khơi. Nhưng nghĩ đến 5 năm đèn sách và giấc mơ người thủy thủ kiên cường, mạnh mẽ lại giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vất vả…

“Hình ảnh nồi cháo buộc cố định trên bếp trong ngày giông bão ngoài biển khơi, khi đói anh em chủ động vào múc ăn vẫn thường được chúng tôi ôn lại khi ngồi xum họp hàn huyên”, Anh Thạch hào hứng.