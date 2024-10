Ngày Thánh Patrick thấm đượm Mầu nhiệm Công giáo tại Ireland

Ngày Thánh Patrick, hay St Patrick’s Day, diễn ra vào ngày 17/3 hằng năm. Đây là ngày hội truyền thống của Ireland với bản sắc văn hóa đậm đà. Cùng tìm hiểu Ngày Thánh Patrick qua bài viết bên sau nhé. Ngày Thánh Patrick, tiếng Anh là St Patrick’s Day, hoặc có tên khác là Ngày Thánh Patriciô, là dịp lễ truyền thống lớn tại Ireland. Diễn ra vào ngày 17 tháng 3 hằng năm, đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đến vị Thánh Patrick, người bảo hộ và truyền giáo chính tại Ireland. Hơn nữa, đây còn là một ngày hội lớn trên toàn thế giới, diễn ra với mục đích đưa văn hóa truyền thống của Ireland đến gần hơn với mọi người. Được xem là ngày lễ tôn vinh văn hóa truyền thống, thế nên, nếu du lịch Ireland đúng thời điểm diễn ra Ngày Thánh Patrick, bạn sẽ được hòa mình cùng bầu không khí lễ hội đa sắc màu. Trong ngày lễ, người dân Ireland sẽ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động, như diễu hành đường phố, các bữa tiệc mừng thâu đêm cùng nhiều kỷ lục Guinness được thiết lập. Những nét đặc biệt trong Ngày Thánh Patrick tại Ireland Vị Thánh Patrick là ai? Thánh Patrick là một vị Thánh bảo trợ của Ireland, vừa là người có công xua đuổi tội lỗi khỏi quốc gia này, đồng thời là vị linh mục truyền giáo đầu tiên đặt chân đến đây. Tuy đến Ireland sinh sống vào thế kỷ 5, thế nhưng, Thánh Patrick lại là người La Mã sinh ra tại Anh. Thế nhưng, vào năm 16 tuổi, vị Thánh đã bị bắt cóc và bán sang Ireland như một nô lệ. Thời điểm ấy, Thánh Patrick đã trốn thoát và quay lại Anh. Nhiều năm sau đó, Ngài quay lại Ireland nhưng với một thân phận khác: một tín đồ theo Công giáo đến đây và đặt viên đá đầu tiên cho Giáo hội tại đây. Đến năm 431 sau Công nguyên, vị Thánh Patrick được bổ nhiệm làm Giám mục đầu tiên tại Ireland, kế vị vị trước đó là Thánh Palladius. Người dân Ireland thời ấy tin rằng, Thánh Patrick có khả năng giúp người chết sống lại cũng như khả năng đẩy lùi loài rắn độc trên bờ, khiến chúng chết ngoài đại dương chỉ nhờ việc đọc lời Chúa. Tương truyền, để lý giải về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, Thánh Patrick đã sử dụng một chiếc cỏ ba lá. Vì vậy, hình ảnh Ngài thường được diễn tả trong tư thế tay cầm chiếc cỏ ba lá đặc biệt. Ngày Thánh Patrick,là dịp lễ truyền thống lớn tại Ireland, đồng thời là ngày để bày tỏ lòng biết ơn đến vị Thánh Patrick, người bảo hộ và truyền giáo chính tại Ireland Ngày Thánh Patrick diễn ra vào thời điểm nào trong năm? Ngày Thánh Patrick đã chính thức xuất hiện và song hành cùng bao thăng trầm, biến động của Ireland từ thế kỷ 9, 10. Tuy nhiên ngày trước, St Patrick’s Day lại không có ngày tổ chức cố định. Lúc trước, việc kỷ niệm Ngày Thánh Patrick thường tổ chức vào đúng Mùa Chay. Thế nhưng sau này, hằng năm, vào ngày 17 tháng 3, người dân Ireland sẽ tổ chức Ngày Thánh Patrick. Đây cũng là dịp để tôn vinh ngày mất của Ngài, tức vào ngày 17 tháng 3 năm 461 sau Công nguyên. Trong ngày diễn ra Lễ Thánh Patrick, người dân Ireland sẽ gác lại mọi công việc, kể cả bệnh viện, trường học hoặc các điểm công cộng cũng dừng hoạt động. Mọi người sẽ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, cùng ăn uống, nhảy múa, tiệc tùng và hòa vào đoàn người diễu hành rực rỡ sắc màu trên phố. Đặc biệt, nếu du lịch Ireland vào đúng ngày diễn ra Lễ Thánh Patrick, khi đi trên đường, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ như phủ một sắc xanh lá rất ấn tượng. Từ con người quần áo, khăn choàng, huy hiệu đến chiếc bờm đều phủ màu xanh, cho đến cả con đường, góc phố, thậm chí cả các đài tưởng niệm, khu trượt tuyết cũng đều tương tự. Người dân Ireland xưa tin rằng, màu xanh lá sẽ giúp họ trở nên tàng hình trong mắt những quỷ lùn Leipreachán, nếu gặp phải sẽ bị nhéo rất đau. Hơn nữa, trong văn hóa Ireland, thì mặc màu xanh chính là cách họ bày tỏ lòng yêu nước cũng như niềm tin tôn giáo. Ngày Thánh Patrick được tổ chức vào 17 tháng 3 hằng năm Ý nghĩa của Ngày Thánh Patrick đối với văn hóa Ireland Trong văn hóa Ireland, Ngày Thánh Patrick là một ngày hội lớn, có thể xem như quốc khánh của quốc gia này. Đặc biệt, Ngày Lễ Thánh Patrick vừa đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội tại Ireland, đồng thời là ngày mất của vị Thánh. Thế nên, theo tâm thức của người dân Ireland, Ngày Thánh Patrick vừa là nét đẹp truyền thống, có ý nghĩa thiêng liêng, và đồng thời lại là biểu tượng của văn hóa quốc gia xinh đẹp này. Trong văn hóa Ireland, Ngày Thánh Patrick là một ngày hội lớn, có thể xem như quốc khánh của quốc gia này Cách nói ‘Chúc mừng Ngày Thánh Patrick’ trong tiếng Ireland Để gửi những lời chúc tới người thân yêu trong ngày này, bạn có thể nói ‘Lá Fhéile Pádraig sona dhuit’, tức là ‘Chúc mừng Ngày Thánh Patrick’. Hoặc không, bạn cũng có thể sử dụng câu chúc ‘Beannachtaí na Fhéile Pádraig ort’, nghĩa là ‘Chúc phúc cho bạn trong ngày Thánh Patrick’. Ngày Thánh Patrick còn là một ngày lễ lớn trên toàn thế giới Không chỉ gói gọn trong phạm vi Ireland, Ngày Thánh Patrick còn là một ngày lễ lớn được tổ chức tại nhiều quốc gia tại khu vực Bắc Mỹ cũng như Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Nhật Bản hoặc thậm chí là Liên bang Nga. Tương tự Ireland, tại các quốc gia khác, họ đều chọn ngày 17 tháng 3 hằng năm để tổ chức Ngày Thánh Patrick. Trong ngày này, họ cũng sẽ tổ chức diễu hành, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân Ireland. Đặc biệt, tại Mỹ, người dân Mỹ gốc Ireland sẽ cùng nhau tổ chức diễu hành như một cách biểu trưng tinh thần đoàn kết và thể hiện văn hóa quê hương. Ban đầu chỉ là những buổi diễu hành nhỏ, nhưng tất cả sẽ cùng nhau kết hợp để tạo thành một cuộc Đại diễu hành, đi qua nhiều thành phố lớn và nổi tiếng như New York, Boston và Chicago. Không chỉ gói gọn trong phạm vi Ireland, Ngày Thánh Patrick còn là một ngày lễ lớn được tổ chức tại nhiều quốc gia khác trên thế giới Những hoạt động chính diễn ra trong Ngày Thánh Patrick Ngày Thánh Patrick vốn là ngày để tôn vinh những Mầu Nhiệm của Thánh Patrick, đồng thời cũng đưa văn hóa Ireland đến gần hơn với mọi người. Để chuẩn bị cho Ngày Thánh Patrick, từ trước đó, người dân Ireland sẽ cùng nhau trang hoàng nhà cửa, đường phố để phủ sắc xanh ở khắp nơi. Những ngôi nhà, cửa hiệu với sắc xanh bắt mắt, cho đến con đường, góc phố, đài tưởng niệm cũng đều cùng nhau vẽ nên bức tranh Ireland căng tràn nhựa sống trong ngày ý nghĩa này. Nhiều người còn đầu tư nhuộm tóc để chào mừng ngày hội. Trong Ngày Thánh Patrick, tại Ireland như căng tràn nhựa sống và dường như cũng sôi động, náo nhiệt hơn cả với hàng loạt những hoạt động chào mừng. Người người cùng nhau hòa cùng các đoàn diễu hành, khiêu vũ, và kết thúc bằng màn pháo hoa mãn nhãn vào cuối ngày. Đoàn diễu hành gây ấn tượng với những trang phục màu xanh lá, tô điểm với hình ảnh cỏ ba lá gắn liền với vị Thánh. Người dân Ireland sẽ vẽ họa tiết cỏ ba lá lên mặt, hoặc in lên áo, đính lên mũ như một cách mong muốn ơn lành của vị Thánh sẽ tuôn đổ trên người, nhận được nhiều may mắn và khởi đầu mới. Sau khi kết thúc cuộc diễu hành và các hoạt động công cộng, người Ireland sẽ tiếp tục quay về nhà, cùng quây quần bên người thân để trải qua Ngày Thánh Patrick. Trong ngày này, trên bàn ăn của người dân sẽ xuất hiện các món ăn truyền thống từ thời Thánh Patrick, ví như thịt bò xào và bắp cải. Họ sẽ cùng nhau thưởng thức các món ăn, uống bia và chúc nhau những lời chúc tốt lành. Đoàn diễu hành gây ấn tượng với những trang phục màu xanh lá, tô điểm với hình ảnh cỏ ba lá gắn liền với vị Thánh Những món ăn mang màu xanh lá nổi bật được dùng để chiêu đãi nhau trong Ngày Thánh Patrick tại Ireland Ngày Thánh Patrick vừa là dịp tôn vinh Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi mà vị Thánh đã đến đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Giáo hội tại Ireland, đồng thời là ngày hội thể hiện đậm đà văn hóa truyền thống tại quốc gia này. Hy vọng qua bài viết vừa chia sẻ, bạn đã có thể hiểu hơn về ngày hội linh thiêng mầu nhiệm này.